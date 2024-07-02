Цілодобові штурми і щохвилинні вибухи: у ЗСУ описали атаки ЗС РФ під Покровськом (відео)

За словами офіцера 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, дії окупантів загрожують не тільки українським захисникам, а й цивільному населенню. Попри все Сили оборони утримують ситуацію під контролем.

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Ситуація на фронті залишається досить складною і російські окупанти не втрачають надії знайти слабке місце в українській обороні. Детальніше про ситуацію на полі бою розповів офіцер 59-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький у коментарі "24 каналу".

За його словами, на Покровському напрямку протягом 1 липня українські захисники відбили 49 ворожих атак. Противник щосили намагається атакувати Сили оборони різними способами, що створює загрозу для життів не лише військових, а й цивільних.

Попри активні дії з боку ЗС РФ бійці ЗСУ далі стримують окупантів і не дають їм здійснити плани.

"Наша бригада стоїть на Покровському напрямку. Там ведуться цілодобові штурми, щохвилини летить снаряд або дрон, обов'язково щось вибухає", — заявив Сергій Цехоцький.

Офіцер 59-ї ОМБр окремо помітив тенденцію, яка не змінюється — що більше росіян намагаються наступати на українські позиції, то більше противник втрачає особового складу. Це алгоритм, який є незмінним на полі бою.

Щодо снарядного голоду військовий заявив, що ЗС РФ його не відчували за час повномасштабної війни, адже Москва багато років готувалася до бойових дій і забезпечила себе необхідним.

"Навпаки за певний період часу в них збільшилися безпілотні літальні апарати різного типу, зараз вони збільшили кількість розвідувальних дронів і намагаються знайти шпарину, куди могли б натиснути й прорвати", — підсумував Сергій Цехоцький.

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Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що жінки-окупантки намагаються штурмувати українські позиції на Покровському напрямку. У 47-й бригаді повідомили, що фіксують поодинокі випадки, коли групи жінок ідуть на штурм їхніх позицій. Їх ліквідовують.