ЗСУ відбили низку позицій в окупантів на Харківському напрямку, — командир батальйону (відео)

За словами Юрія Федоренка, ЗС РФ намагаються доправляти на передню лінію особовий склад на двоколісних мотоциклах, багі тощо. Противник використовує Mavic, FPV-дрони та "ланцети", які націлені на бронетехніку та артилерію ЗСУ.

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Юрій Федоренко, командир батальйону ударних дронів "Ахіллес" 92-ї ОШБр, розповів, що проводиться системна, наполеглива робота, спрямована на те, щоб вибити російських окупантів із займаних позицій у Харківській області. Про це повідомляє "Еспресо".

"Цілі та завдання ворога залишаються незмінними — присутність у Харківській області. На напрямку Стрілече — Липці противнику важливо утримувати динаміку і мати хоча б тактичні результати з метою наближення до адміністративних кордонів міста Харків", — пояснив він.

У Вовчанську, своєю чергою, окупаційне угруповання намагається закріпитися за кожну схованку та втримати позиції, що знаходяться позаду. Окупанти супроводжують свої дії авіацією, до всього іншого застосовується значний обсяг вогневих засобів.

Федоренко пояснив, що ЗСУ вдалося стабілізувати становище, у ворога немає подальших просувань у глибину підконтрольного Україні оперативного простору.

"Загарбники вибиваються з кожної позиції із зустрічним боєм, а після закріплення там Сил оборони, росіяни все одно намагаються відновити своє становище", — зазначив Федоренко.

За його словами, у російських військах намагаються знищену легкоброньовану і броньовану техніку замінювати високоманевровою. Серед іншого, робляться спроби доставляти на передню лінію особовий склад, використовуючи двоколісні мотоцикли, багі та інше, а Сили оборони України їх своєчасно виявляють і знищують на підступах.

ЗС РФ у великій кількості використовують безпілотники — розвідувальні та ударні.

"Противник працює і Mavic, і денними, і нічними FPV-дронами, звісно, є високе насичення "ланцетів", які націлені насамперед на нашу броньовану техніку та артилерію", — зазначив Федоренко.

Нагадаємо, що російські кораблі вирішили оснащувати ЗРК "Тор-М2КМ". Основне завдання — захист флоту від атак протикорабельних ракет і ударів БПЛА.

Також повідомлялося, що Україна відмовилася від пропозиції угорського прем'єра Віктора Орбана припинити вогонь заради переговорів із РФ.