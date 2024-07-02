ВСУ отбили ряд позиций у оккупантов на Харьковском направлении, — командир батальона (видео)

По словам Юрия Федоренко, ВС РФ пытаются доставлять на переднюю линию личный состав на двухколесных мотоциклах, багги и прочем. Противник использует Mavic, FPV-дроны и "ланцеты", которые нацелены на бронетехнику и артиллерию ВСУ.

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Юрий Федоренко, командир батальона ударных дронов "Ахиллес" 92-й ОШБр, рассказал, что проводится системная, упорная работа, направленная на то, чтобы выбить российских оккупантов с занимаемых позиций в Харьковской области. Об этом сообщает "Еспресо".

"Цели и задачи врага остаются неизменными — присутствие в Харьковской области. На направлении Стрелечье — Липцы противнику важно удерживать динамику и иметь хотя бы тактические результаты с целью приближения к административным границам города Харьков", — объяснил он.

В Волчанске, в свою очередь, оккупационная группировка пытается закрепиться за каждое укрытие и удержать позиции, находящиеся позади. Оккупанты сопровождают свои действия авиацией, ко всему прочему применяется значительный объем огневых средств.

Федоренко объяснил, что ВСУ удалось стабилизировать положение, у врага нет дальнейших продвижений в глубину подконтрольного Украине оперативного пространства.

"Захватчики выбиваются из каждой позиции со встречным боем, а после закрепления там Сил обороны, россияне все равно пытаются восстановить свое положение", — отметил Федоренко.

По его словам, в российских войсках пытаются уничтоженную легкобронированную и бронированную технику заменять высокоманевренной. Среди прочего, предпринимаются попытки доставлять на переднюю линию личный состав, используя двухколесные мотоциклы, багги и прочее, а Силы обороны Украины их своевременно обнаруживают и уничтожают на подступах.

ВС РФ в большом количестве используют беспилотники — разведывательные и ударные.

"Противник работает и Mavic, и дневными и ночными FPV-дронами, конечно, высокое насыщение "ланцетами", которые нацелены в первую очередь на нашу бронированную технику и артиллерию", — отметил Федоренко.

Напомним, что российские корабли решили оснащать ЗРК "Тор-М2КМ". Основная задача — защита флота от атак противокорабельных ракет и ударов БПЛА.

Также сообщалось, что Украина отказалась от предложения венгерского премьера Виктора Орбана прекратить огонь ради переговоров с РФ.