Российские корабли будут оснащать ЗРК "Тор-М2КМ": с чем связано решение

Комплекс может быть установлен на надводных кораблях водоизмещением 300 тонн и более. Основная задача — защита флота не только от атак противокорабельных ракет, но и от ударов БПЛА.

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На Международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте было объявлено о планах Военно-морского флота России оснастить надводные боевые корабли системой противовоздушной обороны (ПВО) "Тор-М2КМ". Испытания морской версии данной ЗРК должны начаться в ближайшее время. О причинах такого решения рассказали 2 июля обозреватели European Defence Review.

Планы по установке на надводных кораблях ЗРК "Тор-М2КМ" свидетельствуют о том, что командование ВМФ России всерьез озабочено проблемой защиты флота не только от атак противокорабельных ракет, но и от ударов вооруженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Особенно это касается надводных кораблей, не имеющих достаточных средств ПВО и действующих вне зоны прикрытия от ударов с воздуха основных сил флота или оперативно-тактической группы.

Согласно официальной информации, подготовка к испытаниям "Тор-М2КМ" ведется активно. По результатам испытаний будет принято решение о принятии системы на вооружение, причем ожидается, что уже в следующем году начнется поставка морской версии системы ПВО для ВМФ России. Также сообщается, что системы будут размещаться как на кораблях, так и на военно-морских базах.

Реализация идеи

Ранее ЗРК "Тор-М2КМ" уже рекомендован к использованию для создания противовоздушной обороны важнейших военно-морских объектов и усиления противовоздушной обороны кораблей флота. Такое решение приняла специальная комиссия, назначенная Главнокомандующим ВМФ России. Еще в 2015-2016 годах автономный боевой модуль "Тор-М2КМ" был установлен на палубе управляемого ракетного фрегата проекта 11356 "Адмирал Григорович".

Тогда испытания проходили в открытом море при скорости хода корабля 8 узлов. ЗРК якобы успешно перехватил две воздушные цели, включая высокоскоростное оружие воздушного нападения и противокорабельную ракету "Гарпун".

Новая схема морской системы "Тор-М2КМ" включает в себя систему управления с антенной на стабилизированной платформе, размещенной на палубе или надстройке корабля. В подпалубном пространстве будет находиться боевой пост и унифицированные вертикальные пусковые установки для управляемых зенитных ракет (ЗУР). Эта система может быть установлена на надводных кораблях водоизмещением 300 тонн и более.

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Напомним, по данным партизанского движения "Атеш", ВС РФ установили ЗРК "Тор М2КМ" во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Наблюдатели отметили, что на этот раз россияне выбрали очередное "идеальное" место для размещения своей системы ПВО.