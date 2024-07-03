"DeepState не малює навіть приблизно усі напрямки": де ЗС РФ активно пішли в штурм (карта)

На Горлівському напрямку в Донецькій області в російських окупантів є певні локальні просування. Противник намагається проламати лінію оборони ЗСУ, розповів військовий Євген Ієвлєв.

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Збройні сили Російської Федерації штурмують позиції українських військових протягом тижня на Горлівському напрямку Донецької області. Про це повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх" в ефірі "Еспресо".

Він зауважив, що російські військові у Юрʼївці перебувають вже не один день, зокрема, це єдине місце, де їм вдалося трохи провалити оборону. Проте окупанти зайняли не весь населений пункт, там тривають бої. За словами Ієвлєва, це не околиці Нью-Йорка, а територія, яка межує поруч із селищем. Тоді як в Нью-Йорку також тривають вуличні бої.

Росіяни вже тиждень штурмують позиції ЗСУ на цьому напрямку, проте безуспішно. Попри це, де-не-де у противника є певні локальні просування.

"DeepState не малює на сьогодні навіть приблизно усі напрямки, де ворог намагається розвивати свої штурми", — сказав Євген Ієвлєв.

Військовий додав, що по всій лінії, яка зафіксована біля Горлівки, росіяни вже тиждень намагаються проламати лінію оборони.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, 21 червня військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов повідомив, що ЗС РФ намагалися тиснути з боку Горлівки на Шуми та Нью-Йорк Донецької області. За його словами, ворог постійно штурмував.

19 червня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ атакували плацдарм біля Горлівки, який українські бійці утримували з перших днів вторгнення.