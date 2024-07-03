Х-59, Shahed та "Іскандери": в ЗСУ повідомили деталі ранкового удару по Дніпру (відео)

За даними командування Повітряних сил, українська ППО знищила 11 ворожих цілей, зокрема ракети та БПЛА. Внаслідок масованого обстрілу є жертви серед цивільного населення.

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Вранці у середу, 3 липня, росіяни завдали удару по Україні трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, основним напрямком ворожого удару стала Дніпропетровщина.

Зенітні ракетні війська ПС ЗСУ збили 11 повітряних цілей, наголосив командувач. Серед них:

1 крилата ракета "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";

1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Сьогодні близко 7-ї години ранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух у повітряному просторі України російських ударних дронів, які рухалися з боку окупованої частини Херсонської області. За даними моніторингових каналів, місто було атаковано чотирма "шахедами" і чотирма авіаційними ракетами Х-59.

Нагадаємо, за інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, під час російської атаки загинули троє людей, ще 18 дістали поранення, серед них 14-річна дівчинка.

Фокус писав, що через приліт балістичної ракети по Дніпру уночі 1 липня постраждали семеро мешканців міста, також пошкоджено близько ста приватних і багатоповерхових будинків.