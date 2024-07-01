"Діставали бабусь, у них двері вибило": жителі Дніпра розповіли про приліт ракети (відео)

Катерина з донькою Поліною два дні тому повернулася з-за кордону, щоб відвідати близьких. За словами власниці зруйнованого житла Людмили, її чоловік був весь у крові.

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Жителі Дніпра розповіли про ракетну атаку російських військ уночі 1 липня. Через приліт балістичної ракети постраждали семеро мешканців міста, також пошкоджено близько ста приватних і багатоповерхових будинків. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА у Facebook.

Мешканка багатоповерхового будинку, яка потрапила під обстріл, розповіла, що вибухова хвиля відкинула її на дитяче ліжечко. За її словами, син, якому немає й двох років, був надзвичайно наляканий. Протягом години жінці не вдавалося заспокоїти дитину.

Вона пояснила, що перший вибух застав зненацька, а вибухова хвиля "перевернула її на 180 градусів". Вона схопила дитину і вибігла в коридор. Вхідні двері були перекошені, а замок відійшов від шурупів.

Катерина з донькою Поліною два дні тому повернулася до рідної домівки з-за кордону, щоб відвідати близьких.

"Родичі вибігли в коридор до вибуху, тобто вони не постраждали, — пояснила Катерина. — Ми вибігли в коридор після вибуху вже. Дитина досі в шоці, я теж у шоці, досі трясе".

Усе, що пам'ятає власниця зруйнованого житла Людмила, так це закривавлений чоловік.

"Чоловіка посікло, він весь у крові, кров тече по животу, по голові. Ситуація важка", — пояснила вона.

Мешканка гуртожитку Маргарита розповіла, що чула страшні звуки над головою.

Мешканці постраждалого від російської ракети будинку Мешканці постраждалого від російської ракети будинку Мешканці постраждалого від російської ракети будинку Мешканці постраждалого від російської ракети будинку Мешканці постраждалого від російської ракети будинку Мешканці постраждалого від російської ракети будинку

"Ми чуємо, що щось відбувається, а що саме, зрозуміти не можемо. Ми пішли туди, думали піднятися нагору. І ми вже бачимо, що немає вікон <...> Коли почали ходити по поверхах, ми дивимося, десь бабусь заблокувало, тобто ми підіймалися, діставали бабусь, бо в них двері вибило. І ти не знаєш, що буде. Боїшся лягати спати, бо завтра, можливо, вже не прокинешся", — сказала Маргарита.

Нагадаємо, що в DeepState повідомили, що під час боїв за часів командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля втрати були настільки великими, що бійці тікали в СЗЧ.

Також повідомлялося, що в планах Путіна на Україну немає обмежень щодо захоплення територій.