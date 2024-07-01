"Діставали бабусь, у них двері вибило": жителі Дніпра розповіли про приліт ракети (відео)
Катерина з донькою Поліною два дні тому повернулася з-за кордону, щоб відвідати близьких. За словами власниці зруйнованого житла Людмили, її чоловік був весь у крові.
Жителі Дніпра розповіли про ракетну атаку російських військ уночі 1 липня. Через приліт балістичної ракети постраждали семеро мешканців міста, також пошкоджено близько ста приватних і багатоповерхових будинків. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА у Facebook.
Мешканка багатоповерхового будинку, яка потрапила під обстріл, розповіла, що вибухова хвиля відкинула її на дитяче ліжечко. За її словами, син, якому немає й двох років, був надзвичайно наляканий. Протягом години жінці не вдавалося заспокоїти дитину.
Вона пояснила, що перший вибух застав зненацька, а вибухова хвиля "перевернула її на 180 градусів". Вона схопила дитину і вибігла в коридор. Вхідні двері були перекошені, а замок відійшов від шурупів.
Катерина з донькою Поліною два дні тому повернулася до рідної домівки з-за кордону, щоб відвідати близьких.
"Родичі вибігли в коридор до вибуху, тобто вони не постраждали, — пояснила Катерина. — Ми вибігли в коридор після вибуху вже. Дитина досі в шоці, я теж у шоці, досі трясе".
Усе, що пам'ятає власниця зруйнованого житла Людмила, так це закривавлений чоловік.
"Чоловіка посікло, він весь у крові, кров тече по животу, по голові. Ситуація важка", — пояснила вона.
Мешканка гуртожитку Маргарита розповіла, що чула страшні звуки над головою.
"Ми чуємо, що щось відбувається, а що саме, зрозуміти не можемо. Ми пішли туди, думали піднятися нагору. І ми вже бачимо, що немає вікон <...> Коли почали ходити по поверхах, ми дивимося, десь бабусь заблокувало, тобто ми підіймалися, діставали бабусь, бо в них двері вибило. І ти не знаєш, що буде. Боїшся лягати спати, бо завтра, можливо, вже не прокинешся", — сказала Маргарита.
Нагадаємо, що в DeepState повідомили, що під час боїв за часів командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля втрати були настільки великими, що бійці тікали в СЗЧ.
Також повідомлялося, що в планах Путіна на Україну немає обмежень щодо захоплення територій.