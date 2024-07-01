"Доставали бабушек, у них двери выбило": жители Днепра рассказали о прилете ракеты (видео)
Екатерина с дочерью Полиной два дня назад вернулась из-за границы, чтобы навестить близких. По словам владелицы разрушенного жилья Людмилы, ее муж был весь в крови.
Жители Днепра рассказали о ракетной атаке российских войск ночью 1 июля. Из-за прилета баллистической ракеты пострадали семь жителей города, также повреждены около ста частных и многоэтажных домов. Об этом сообщается в после Днепропетровской ОВА в Facebook.
Жительница многоэтажного дома, которая попала под обстрел, рассказала, что взрывная волна отбросила ее на детскую кроватку. По ее словам, сын, которому нет и двух лет, был чрезвычайно напуган. На протяжении часа женщине не удавалось успокоить ребенка.
Она объяснила, что первый взрыв застал врасплох, а взрывная волна "перевернула ее на 180 градусов". Она схватила ребенка и выбежала в коридор. Входные двери были перекошены, а замок отошел от шурупов.
Екатерина с дочерью Полиной два дня назад вернулась в родной дом из-за границы, чтобы навестить близких.
"Родственники выбежали в коридор до взрыва, то есть они не пострадали, — объяснила Екатерина. — Мы выбежали в коридор после взрыва уже. Ребенок до сих пор в шоке, я тоже в шоке, до сих пор трясет".
Все, что помнит владелица разрушенного жилья Людмила, так это окровавленный муж.
"Мужа посекло, он весь в крови, кровь течет по животу, по голове. Ситуация тяжелая", — объяснила она.
Жительница общежития Маргарита рассказала, что слышала страшные звуки над головой.
"Мы слышим, что что-то происходит, а что именно, понять не можем. Мы пошли туда, думали подняться наверх. И мы уже видим, что нет окон <…> Когда начали ходить по этажам, мы смотрим, где-то бабушек заблокировало, то есть мы поднимались, доставали бабушек, потому что у них двери выбило. И ты не знаешь, что будет. Боишься ложиться спать, потому что завтра, возможно, уже не проснешься", — сказала Маргарита.
Напомним, что в DeepState сообщили, что во время боев во времена командующего Объединенными силами генерала Юрия Содоля потери были настолько велики, что бойцы бежали в СЗЧ.
Также сообщалось, что в планах Путина на Украину нет ограничений по захвату территорий.