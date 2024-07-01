Екатерина с дочерью Полиной два дня назад вернулась из-за границы, чтобы навестить близких. По словам владелицы разрушенного жилья Людмилы, ее муж был весь в крови.

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Жители Днепра рассказали о ракетной атаке российских войск ночью 1 июля. Из-за прилета баллистической ракеты пострадали семь жителей города, также повреждены около ста частных и многоэтажных домов. Об этом сообщается в после Днепропетровской ОВА в Facebook.

Жительница многоэтажного дома, которая попала под обстрел, рассказала, что взрывная волна отбросила ее на детскую кроватку. По ее словам, сын, которому нет и двух лет, был чрезвычайно напуган. На протяжении часа женщине не удавалось успокоить ребенка.

Она объяснила, что первый взрыв застал врасплох, а взрывная волна "перевернула ее на 180 градусов". Она схватила ребенка и выбежала в коридор. Входные двери были перекошены, а замок отошел от шурупов.

Екатерина с дочерью Полиной два дня назад вернулась в родной дом из-за границы, чтобы навестить близких.

"Родственники выбежали в коридор до взрыва, то есть они не пострадали, — объяснила Екатерина. — Мы выбежали в коридор после взрыва уже. Ребенок до сих пор в шоке, я тоже в шоке, до сих пор трясет".

Все, что помнит владелица разрушенного жилья Людмила, так это окровавленный муж.

"Мужа посекло, он весь в крови, кровь течет по животу, по голове. Ситуация тяжелая", — объяснила она.

Жительница общежития Маргарита рассказала, что слышала страшные звуки над головой.

Жители пострадавшего от российской ракеты дома Жители пострадавшего от российской ракеты дома Жители пострадавшего от российской ракеты дома Жители пострадавшего от российской ракеты дома Жители пострадавшего от российской ракеты дома Жители пострадавшего от российской ракеты дома

"Мы слышим, что что-то происходит, а что именно, понять не можем. Мы пошли туда, думали подняться наверх. И мы уже видим, что нет окон <…> Когда начали ходить по этажам, мы смотрим, где-то бабушек заблокировало, то есть мы поднимались, доставали бабушек, потому что у них двери выбило. И ты не знаешь, что будет. Боишься ложиться спать, потому что завтра, возможно, уже не проснешься", — сказала Маргарита.

Напомним, что в DeepState сообщили, что во время боев во времена командующего Объединенными силами генерала Юрия Содоля потери были настолько велики, что бойцы бежали в СЗЧ.

Также сообщалось, что в планах Путина на Украину нет ограничений по захвату территорий.