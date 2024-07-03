"Якщо є ризики": Зеленський готовий зустрітися з Трампом і оцінити його мирний план

За словами українського президента, Київ має розуміти, чи матиме він підтримку від Вашингтона в листопаді, коли американці обиратимуть нового президента.

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Якщо колишній американський президент Дональд Трамп дійсно знає, як можна швидко закінчити війну, то український президент Володимир Зеленський готовий із ним зустрітися. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, політик зі США має поділитися своїм планом уже зараз, щоб вивчити його й оцінити ризики.

"Якщо Трамп знає, як завершити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні... Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави наголосив, що ніхто не може планувати життя українських людей і дітей, тому зараз потрібно розуміти, чи матиме Київ потужну підтримку США в листопаді, коли там відбудуться президентські вибори, або ж Україна залишиться сама. У зв'язку з цим Володимир Зеленський і "потенційно готовий" зустрітися з Дональдом Трампом.

Стосовно ситуації на полі бою український глава держави заявив, що думка про те, що ЗСУ і ЗС РФ перебувають у глухому куті, є помилковою. Сили оборони зараз мають кращі позиції за живою силою, ніж це було всього кілька місяців тому. Новий наступ залежатиме від озброєння і бригади.

А ось поставки, про які пішла мова далі, дуже довго постачаються на фронт, що впливає на ситуацію.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми дійсно довго, довго, довго чекаємо", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що команда Дональда Трампа має новий мирний план для України, який має допомогти якнайшвидше закінчити війну. У виборчому штабі політика зазначили, що завершення повномасштабного конфлікту буде пріоритетом для колишнього президента, якщо його оберуть на новий термін. Але європейські країни мають робити більший внесок у підтримку безпеки.

3 липня в Politico написали, що Дональд Трамп думає над угодою з російським президентом Володимиром Путіним. Україна нібито повинна буде піти на поступки, як дізналися журналісти.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував мирний план американського політика. За його словами, Україна не буде йти на компроміси з РФ.