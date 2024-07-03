"Если есть риски": Зеленский готов встретиться с Трампом и оценить его мирный план

По словам украинского президента, Киев должен понимать, будет ли у него поддержка от Вашингтона в ноябре, когда американцы будут выбирать нового президента.

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Если бывший американский президент Дональд Трамп действительно знает, как можно быстро закончить войну, то украинский президент Владимир Зеленский готов с ним встретиться. Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, политик из США должен поделиться своим планом уже сейчас, чтобы изучить его и оценить риски.

"Если Трамп знает, как завершить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что никто не может планировать жизнь украинских людей и детей, поэтому сейчас нужно понимать, будет ли у Киева мощная поддержка США в ноябре, когда там пройдут президентские выборы, или же Украина останется одна. В связи с этим Владимир Зеленский и "потенциально готов" встретиться с Дональдом Трампом.

Касаемо ситуации на поле боя украинский глава государства заявил, что мнение о том, что ВСУ и ВС РФ находятся в тупике ошибочное. Силы обороны сейчас имеют лучшие позиции по живой силе, нежели это было всего несколько месяцев назад. Новое наступление будет зависеть от вооружения и бригады.

А вот поставки, о которых пошла речь дальше, очень долго поставляются на фронт, что влияет на ситуацию.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 26 июня сообщалось, что у команды Дональда Трампа есть новый мирный план для Украины, который должен помочь как можно быстрее закончить войну. В избирательном штабе политика отметили, что завершение полномасштабного конфликта будет приоритетом для бывшего президента, если его изберут на новый срок. Но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

3 июля в Politico написали, что Дональд Трамп думает над сделкой с российским президентом Владимиром Путиным. Украина якобы должна будет пойти на уступки, как узнали журналисты.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал мирный план американского политика. По его словам, Украина не будет идти на компромиссы с РФ.