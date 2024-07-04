Російські окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)

Українські рятувальники внаслідок ворожої атаки не постраждали, проте будівля пожежної частини зазнала руйнувань.

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Удень 3 липня російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину у місті Дружківка Донецької області, через що була пошкоджена техніка рятувальників. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Сьогодні вдень ворог обстріляв місто Дружківка. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзні ворота пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що серед особового складу частини ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 липня морські дрони атакували Новоросійськ Краснодарського краю РФ, в якому розташована військово-морська база ЧФ РФ та найбільший в Росії морський порт, який містить нафтоналивну гавань.

Уночі 2 липня російська окупаційна армія обстріляла зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню центральну частину Херсона.