Российские оккупанты ударили по пожарной части в Донецкой области (фото)

Украинские спасатели в результате вражеской атаки не пострадали, однако здание пожарной части подверглось разрушениям.

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Днем 3 июля российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть в городе Дружковка Донецкой области, из-за чего была повреждена техника спасателей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Сегодня днем враг обстрелял город Дружковка. Взрывной волной и обломками были повреждены санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что среди личного состава части никто не пострадал.

Фото: ДСНС

Напомним, в ночь со 2 на 3 июля морские дроны атаковали Новороссийск Краснодарского края РФ, в котором расположена военно-морская база ЧФ РФ и крупнейший в России морской порт, который содержит нефтеналивную гавань.

Ночью 2 июля российская оккупационная армия обстреляла из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня центральную часть Херсона.