Российские оккупанты ударили по пожарной части в Донецкой области (фото)
Украинские спасатели в результате вражеской атаки не пострадали, однако здание пожарной части подверглось разрушениям.
Днем 3 июля российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть в городе Дружковка Донецкой области, из-за чего была повреждена техника спасателей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Сегодня днем враг обстрелял город Дружковка. Взрывной волной и обломками были повреждены санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что среди личного состава части никто не пострадал.
Напомним, в ночь со 2 на 3 июля морские дроны атаковали Новороссийск Краснодарского края РФ, в котором расположена военно-морская база ЧФ РФ и крупнейший в России морской порт, который содержит нефтеналивную гавань.
Ночью 2 июля российская оккупационная армия обстреляла из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня центральную часть Херсона.