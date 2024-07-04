Вночі росіяни атакували Україну "шахедами": в Києві лунали вибухи, що відомо

Протягом усієї ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних БпЛА, які летіли в напрямках різних регіонів України. За даними КМВА, більшість дронів запускали з території Курської області РФ.

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У ніч з 3 на 4 липня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку дронами по території України. У Києві було чутно вибухи. Про напрямки руху безпілотників повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Перша загроза ударних БпЛА була оголошена для Сумської та Чернігівської областей ще о 23:26 3 липня.

"Сумська, Чернігівська області — загроза ударних БпЛА!", — написали Повітряні сили.

З цього часу і до ранку повідомлення про рух "шахедів" у різних напрямках не припинялись. Станом на першу ночі 4 липня ПС ЗСУ попередили про дрони, які летять:

на Сумщині в напрямку Конотопа;

в східній частині Чернігівської області;

на межі Сумської та Харківської областей, курсом на Полтавщину;

в північній частині Київщини.

О 1:28 для східних областей була оголошена вже ракетна небезпека.

Далі протягом ночі Повітряні Сили повідомляли про рух ударних БпЛА у регіонах, де і до цього була їх небезпека, а також додались Житомирська, Рівненська та Харківська області. Мапа повітряних тривог постійно змінювалась: регіони то червоніли, то знову оголошувався відбій загрози.

О 4:18 "Суспільне" повідомило про те, що у Києві чутно звуки вибухів.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що в області працюють засоби протиповітряної оборони.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — наголосили в КМВА.

Водночас Повітряні сили повідомили про рух БпЛА в районі Борисполя.

Після 5-ї ранку в Україні почались відбої повітряних тривог.

О 5?17 КМВА відзвітувала про відбиття дронової атаки росіян.

"Чергова повітряна атака ворога. Цього разу — виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території Курської області РФ, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці", — йдеться у повідомленні.

В КМВА уточнили, що у столиці України, попередньо, обійшлось без жертв та руйнувань, а життєдіяльність міста не порушена.

Інформації про пошкодження інфраструктурних чи житлових об'єктів в інших регіонах внаслідок нічної ворожої атаки наразі немає. Повідомлень про загиблих чи постраждалих поки що також не надходило.

Нагадаємо, вранці 3 липня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Росіяни запустили кілька груп ударних БПЛА та авіаційні ракети по місту.

Уночі 2 липня російська окупаційна армія обстріляла зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню центральну частину Херсона.