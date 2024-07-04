Ночью россияне атаковали Украину "шахедами": в Киеве раздавались взрывы, что известно

В течение всей ночи Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударных БпЛА, которые летели в направлениях разных регионов Украины. По данным КМВА, большинство дронов запускали с территории Курской области РФ.

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В ночь с 3 на 4 июля российская оккупационная армия осуществила массированную атаку дронами по территории Украины. В Киеве были слышны взрывы. О направлениях движения беспилотников сообщили Воздушные силы ВСУ.

Первая угроза ударных БпЛА была объявлена для Сумской и Черниговской областей еще в 23:26 3 июля.

"Сумская, Черниговская области — угроза ударных БпЛА!", — написали Воздушные силы.

С этого времени и до утра сообщения о движении "шахедов" в разных направлениях не прекращались. По состоянию на час ночи 4 июля ПС ВСУ предупредили о дронах, которые летят:

на Сумщине в направлении Конотопа;

в восточной части Черниговской области;

на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на Полтавщину;

в северной части Киевской области.

В 1:28 для восточных областей была объявлена уже ракетная опасность.

Далее в течение ночи Воздушные Силы сообщали о движении ударных БпЛА в регионах, где и до этого была их опасность, а также добавились Житомирская, Ровенская и Харьковская области. Карта воздушных тревог постоянно менялась: регионы то краснели, то снова объявлялся отбой угрозы.

В 4:18 "Суспільне" сообщило о том, что в Киеве слышны звуки взрывов.

В Киевской городской военной администрации отметили, что в области работают средства противовоздушной обороны.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — отметили в КГВА.

В то же время Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в районе Борисполя.

После 5 утра в Украине начались отбои воздушных тревог.

В 5:17 КМВА отчиталась об отражении дроновой атаки россиян.

"Очередная воздушная атака врага. На этот раз — исключительно с применением БпЛА. Противник запустил свои дроны с территории Курской области РФ, а в Киев беспилотники приближались волнами и с разных направлений. Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице", — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что в столице Украины, предварительно, обошлось без жертв и разрушений, а жизнедеятельность города не нарушена.

Информации о повреждении инфраструктурных или жилых объектов в других регионах в результате ночной вражеской атаки пока нет. Сообщений о погибших или пострадавших пока также не поступало.

Напомним, утром 3 июля в Днепре прогремела серия взрывов. Россияне запустили несколько групп ударных БПЛА и авиационные ракеты по городу.

Ночью 2 июля российская оккупационная армия обстреляла из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня центральную часть Херсона.