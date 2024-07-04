РФ покращує логістику в окупації для крадіжки українських природних ресурсів, — розвідка Британії

За даними аналітиків, противник має намір не просто закрити Україні доступ до корисних копалин, а й зруйнувати її економіку. "Влада" захоплених територій не приховує, що вкрадені ресурси йдуть на експорт.

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Українська територія багата на різні ресурси. Зокрема йдеться і про тимчасово окуповані території, які зараз перебувають під контролем Росії. Противник продовжує красти корисні копалини, про що детальніше розповіли у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 4 липня.

За даними аналітиків, в Україні є родовища залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота і літію та інших ресурсів, якими Росія так бажає заволодіти.

Також ці ресурси є потенційними цілями для Кремля, адже той бажає зруйнувати економіку Києва, закрити доступ до ресурсів, а також знищити інфраструктуру, яка займається їхньою обробкою.

"Одна з причин, через яку Росія прагне поліпшити транспортні мережі в окупованій Україні, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин. Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що триваюча модернізація і будівництво автомобільних і залізничних шляхів сполучення з Росією поліпшить лінії зв'язку не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна і корисних копалин", — йдеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики додали, що в захопленій частині Запорізької області противник далі видобуває корисні копалини, а потім умовну залізну руду вивозять на територію Росії через залізницю в захопленому Криму.

"Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїздам доводиться рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці розповіли, як росіяни крадуть ресурси окупованих територій Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що РФ влітку планує депортувати тисячі дітей з України, про що писали в ISW. За даними аналітиків, окупанти хочуть перемістити маленьких українських громадян до так званих військово-патріотичних таборів, де навчатимуть керувати дронами і тактичної медицини.