РФ улучшает логистику в оккупации для кражи украинских природных ресурсов, — разведка Британии

По данным аналитиков, противник намерен не просто закрыть Украине доступ к полезным ископаемым, но и разрушить её экономику. "Власти" захваченных территорий не скрывают, что украденные ресурсы идут на экспорт.

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Украинская территория богата на различные ресурсы. В том числе речь идет и про временно оккупированные территории, которые сейчас находятся под контролем России. Противник продолжает воровать полезные ископаемые, о чем детальнее рассказали в отчете разведки Минобороны Великобритании от 4 июля.

По данным аналитиков, в Украине есть месторождения железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития и других ресурсов, которыми Россия так желает завладеть.

Также эти ресурсы являются потенциальными целями для Кремля, ведь тот желает разрушить экономику Киева, закрыть доступ к ресурсам, а также уничтожить инфраструктуру, которая занимается их обработкой.

"Одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети в оккупированной Украине, заключается в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых. Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжающаяся модернизация и строительство автомобильных и железнодорожных путей сообщения с Россией улучшит линии связи не только для военной логистики, но и для экспорта зерна и полезных ископаемых", — говорится в сообщении.

Отдельно британские аналитики добавили, что в захваченной части Запорожской области противник дальше добывает полезные ископаемые, а потом условная железная руда вывозится на территорию России через железную дорогу в захваченном Крыму.

"Эта деятельность не лишена риска, поскольку поездам приходится двигаться через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, как россияне воруют ресурсы оккупированных территорий Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 мая сообщалось, что РФ летом планирует депортировать тысячи детей из Украины, о чем писали в ISW. По данным аналитиков, оккупанты хотят переместить маленьких украинских граждан в так называемые военно-патриотические лагеря, где будут учить управлять дронами и тактической медицине.