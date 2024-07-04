Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ Пожежа на кораблі РФ "Серпухов"

"Вирішив повернутися": у росіянина, який підпалив корабель "Серпухов", українське коріння, — ГУР

Малий ракетний корабель росіян
Фото: РИА Новости | У ГУР розповіли про росіянина, який здійснив підпал корабля "Серпухов" (ілюстративне зображення)

За словами спікера української розвідки Андрія Юсова, колишній російський військовий "Гога" давно хотів розірвати контракт, але його не відпустили. Після цього він зв'язався з українськими спецслужбами.

Related video

У російського військового з позивним "Гога", який влаштував пожежу на ворожому малому ракетному кораблі "Серпухов", є українське коріння. Детальніше про це розповів спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони РФ Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, росіянин давно намагався розірвати контракт про військову службу у ворожій армії, однак його ніяк не хотіли відпускати. Тоді він вирішив скористатися альтернативним варіантом і зв'язався з українською стороною.

Він вийшов на представників українських спецслужб, а потім провів унікальну операцію з підпалу "Серпухова".

"Кров не вода: таким чином боєць Гога вирішив повернутися в Україну і боротися з російськими загарбниками у складі легіону "Свобода Росії"", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник української розвідки додав, що публічний виступ "Гоги" на пресконференції, яка відбулася 3 липня, його власне бажання. Самим росіянам і так було відомо, що це саме він причетний до підпалу малого ракетного корабля, а також викрадення секретних документів.

Нагадаємо, 7 квітня було виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов" у Калінінградській області Росії і на його відновлення противнику знадобиться чимало часу.

11 квітня військовий оглядач Давид Шарп у коментарі Фокусу заявив, що ракетоносій міг стати жертвою диверсії ГУР. Навряд чи корабель пошкодили повітряним або морським дроном. Швидше, це була диверсія, хоча в такому місці здійснити її дуже складно, говорив тоді аналітик.

3 липня в Легіоні "Свобода Росії" вперше розповіли, як знищили корабель РФ "Серпухов". Завдяки вдало проведеній диверсії російський малий ракетний катер було виведено з ладу — його приміщення зруйновано, а всю автоматику знищено. У цьому брав участь російський військовий "Гога", який зв'язався з українцями ще у 2023 році.