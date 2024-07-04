"Вирішив повернутися": у росіянина, який підпалив корабель "Серпухов", українське коріння, — ГУР

За словами спікера української розвідки Андрія Юсова, колишній російський військовий "Гога" давно хотів розірвати контракт, але його не відпустили. Після цього він зв'язався з українськими спецслужбами.

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У російського військового з позивним "Гога", який влаштував пожежу на ворожому малому ракетному кораблі "Серпухов", є українське коріння. Детальніше про це розповів спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони РФ Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, росіянин давно намагався розірвати контракт про військову службу у ворожій армії, однак його ніяк не хотіли відпускати. Тоді він вирішив скористатися альтернативним варіантом і зв'язався з українською стороною.

Він вийшов на представників українських спецслужб, а потім провів унікальну операцію з підпалу "Серпухова".

"Кров не вода: таким чином боєць Гога вирішив повернутися в Україну і боротися з російськими загарбниками у складі легіону "Свобода Росії"", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник української розвідки додав, що публічний виступ "Гоги" на пресконференції, яка відбулася 3 липня, його власне бажання. Самим росіянам і так було відомо, що це саме він причетний до підпалу малого ракетного корабля, а також викрадення секретних документів.

Нагадаємо, 7 квітня було виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов" у Калінінградській області Росії і на його відновлення противнику знадобиться чимало часу.

11 квітня військовий оглядач Давид Шарп у коментарі Фокусу заявив, що ракетоносій міг стати жертвою диверсії ГУР. Навряд чи корабель пошкодили повітряним або морським дроном. Швидше, це була диверсія, хоча в такому місці здійснити її дуже складно, говорив тоді аналітик.

3 липня в Легіоні "Свобода Росії" вперше розповіли, як знищили корабель РФ "Серпухов". Завдяки вдало проведеній диверсії російський малий ракетний катер було виведено з ладу — його приміщення зруйновано, а всю автоматику знищено. У цьому брав участь російський військовий "Гога", який зв'язався з українцями ще у 2023 році.