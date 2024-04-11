Российский ракетоноситель "Серпухов" мог стать жертвой диверсии ГУР, — Давид Шарп (видео)

Вряд ли корабль повредили воздушным или морским дроном. Скорее, это была диверсия, хотя в таком месте осуществить ее очень сложно, отмечает военный обозреватель.

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Версии о том, что по российскому кораблю "Серпухов" в Калининградской области могли ударить морским или воздушным дроном довольно сомнительны. Если это была действительно операция ГУР, то она происходила путем диверсии. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, можем иметь проявление и чисто психологической войны, ведь такого рода диверсию в таком месте осуществить очень сложно чисто технически. К тому же, Калининградская область является анклавом, который на суше окружен странами НАТО.

"Можно быть уверенными, что из Польши или Литвы беспилотник не летел, но с моря естественно есть доступ, — акцентирует Шарп, — Чтобы осуществить диверсию, необходимо иметь физический доступ к кораблю, а значит речь идет о привлечении кого-то из экипажа, что является сложной и рискованной операцией".

Однако нельзя исключать, что корабль загорелся сам, из-за каких-то технических проблем, говорит эксперт. Чрезвычайные происшествия на российском флоте случаются довольно часто и грех здесь не воспользоваться таким случаем для проведения психологической атаки со стороны ГУР.

Заявления, что ГУР стоит за возгоранием на корабле, довольно выгодны Украине, ведь этот "Серпухов" является носителем ракет "Калибр", отмечает военный обозреватель. К тому же, это относительно новое боевое судно, а их не так уж и много в российском флоте.

"Это довольно небольшой корабль, который может донимать другие вооруженные силы, потому что способен передвигаться через глубокие реки, — отмечает Шарп, — Хотя, как мы видим, сегодня флот не является главным признаком войны в Украине, но подобные мелочи всегда приятны".

Напомним, 31 марта сообщалось, что российские оккупанты пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж. По данным британской разведки, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.