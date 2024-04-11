Російський ракетоносій "Серпухов" міг стати жертвою диверсії ГУР, — Давид Шарп (відео)

Навряд чи корабель пошкодили повітряним або морським дроном. Найімовірніше, це була диверсія, хоча в такому місці здійснити її дуже складно, зауважує військовий оглядач.

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Версії про те, що по російському кораблю "Серпухов" у Калінінградський області могли вдарити морським чи повітряним дроном є доволі сумнівними. Якщо це була дійсно операція ГУР, то вона відбувалась шляхом диверсії. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

За його словами, можемо мати прояв і суто психологічної війни, адже такого роду диверсію в такому місці здійснити дуже складно суто технічно. До того ж Калінінградська область є анклавом, який на суходолі оточений країнами НАТО.

"Можна бути впевненими, що з Польщі чи Литви безпілотник не летів, але з моря природно є доступ, — акцентує Шарп. — Щоб здійснити диверсію необхідно мати фізичний доступ до корабля, а значить мова йде про залучання когось з екіпажу, що є складною та ризикованою операцією".

Однак не можна виключати, що корабель загорівся сам, через якісь технічні проблеми, каже експерт. Надзвичайні події на російському флоті трапляються доволі часто і гріх тут не скористатись таким випадком для проведення психологічної атаки з боку ГУР.

Заяви, що ГУР стоїть за загорянням на кораблі, доволі вигідні Україні, адже цей "Серпухов" є носієм ракет "Калібр", зауважує військовий оглядач. До того ж це відносно нове бойове судно, а їх не так вже і багато в російському флоті.

"Це доволі невеличкий корабель, який може дошкуляти іншим збройним силам, тому що здатен пересуватись через глибокі річки, — зазначає Шарп. — Хоча, як ми бачимо, сьогодні флот не є головною ознакою війни в Україні, але подібні дрібнички завжди приємні".

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що російські окупанти намагаються захистити кораблі ЧФ за допомогою барж. За даними британської розвідки, противник усвідомлює загрозу з боку українських морських дронів, тому шукає способи, які могли б підвищити безпеку кораблів у районі Новоросійського порту.