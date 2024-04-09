Подожженный корабль "Серпухов", вероятно, хотели перебросить в Черное море, — ГУР (видео)

Для того, чтобы отремонтировать российское военное судно, надо достаточно длительное время, говорят в украинской разведке.

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Россия, вероятно, пыталась перебросить в Черное море выведенный из строя ракетный корабль "Серпухов". Представитель ГУР МО Юсов в эфире "Радио Свобода" сообщил подробности.

Судно пока не участвовало в войне против Украины. Из-за потери части Черноморского флота РФ, вероятно, корабль рассматривался для переброски в Черное море.

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Пожар на российском ракетном судне "Серпухов": операцию провело ГУР, детали

Юсов отметил, что корабль остается на плаву, но современное оборудование повреждено. Для того, чтобы отремонтировать судно, надо достаточно длительное время. В ГУР накануне заявляли, что в РФ был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Представитель ГУР добавил, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное оборудование технологически не функционирует. Корабль пока поврежден.

"Возгорание и пожар был скажем так, не случайным", — заявил Юсов.

Повреждение корабля "Серпухов"

В ГУР рассказали о повреждении российского судна. Ракетный корабль "Серпухов" был выведен из строя. На его восстановление понадобится длительное время, как считают в украинской разведке.

В ведомстве отметили, что в результате возникшего пожара на судне были полностью уничтожены средства связи и автоматизации. Восстановление корабля потребует определенного периода времени.

Напомним, 31 марта сообщалось, что российские оккупанты пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж. По данным британской разведки, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.