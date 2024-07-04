Штурм провалився: ЗСУ знищили одразу три танки-"сараї" на Харківщині (відео)

Боєць 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов показав відео, як дронами було знищено ворожу техніку у напрямку Глибокого, де нині точаться бої.

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Російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ у напрямку Глибокого в Харківській області. Атакували укріпленими танками, які українські бійці прозвали "сараями" через громіздкі конструкції на броні. Але атаку було відбито. Про це повідомив доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман". Він і опублікував відео знищення військової техніки у себе в Telegram-каналі.

"Сьогодні в напрямку Глибокого росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони "сараями", 3 з 5 було благополучно знищено", — зазначив боєць. Та уточнив, що також було ліквідовано "приблизно взвод" ворожих солдатів.

Відео знищення ворожої техніки

На відео видно, як ворожа техніка їде дорогою, причому танки пересуваються один за одним. Українські бійці спочатку спостерігають за ними з дрона, потім камера фіксує вже кілька підірваних танків та дим, що підіймається у небо.

Коли саме було знято відео — невідомо.

Глибоке на карті воєнних дій Фото: Deep State

Нагадаємо, 4 липня у Генштабі ЗСУ, в доповіді про обстановку на фронті, зазначили, що Харківщина перебуває під постійним бомбардуванням ворожої авіації. Тільки сьогодні зі сторони Бєлгорода та Шебекіного ЗС РФ завдали трьох ударів, зокрема скинули чотири КАБи. Цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори та Охримівка.

У Генштабі підтвердили, що російські окупанти 10 разів намагались штурмувати оборонні рубежі у напрямку Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. "Ситуація залишається під контролем наших військ", — зазначили у Генштабі.

А бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ штурмували окопи ЗС РФ на кордоні Харківської та Луганської областей. На відео з поля бою потрапили поля та лісосмуги, які говорять про можливе просування українських військових.