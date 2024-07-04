Штурм провалился: ВСУ уничтожили сразу три танка-"сарая" на Харьковщине (видео)
Боец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов показал видео, как дронами была уничтожена вражеская техника в направлении Глубокого, где сейчас идут бои.
Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в направлении Глубокого в Харьковской области. Атаковали укрепленными танками, которые украинские бойцы прозвали "сараями" из-за громоздких конструкций на броне. Но атака была отбита. Об этом сообщил доброволец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Он и опубликовал видео уничтожения военной техники у себя в Telegram-канале.
"Сегодня в направлении Глубокого россияне пытались прорвать нашу линию обороны "сараями", 3 из 5 были благополучно уничтожены", — отметил боец. И уточнил, что также было ликвидировано "примерно взвод" вражеских солдат.
На видео видно, как вражеская техника едет по дороге, причем танки передвигаются один за другим. Украинские бойцы сначала наблюдают за ними с дрона, затем камера фиксирует уже несколько взорванных танков и дым, поднимающийся в небо.
Когда именно было снято видео — неизвестно.
Напомним, 4 июля в Генштабе ВСУ, в докладе об обстановке на фронте, отметили, что Харьковщина находится под постоянной бомбардировкой вражеской авиации. Только сегодня со стороны Белгорода и Шебекино ВС РФ нанесли три удара, в частности сбросили четыре КАБа. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.
В Генштабе подтвердили, что российские оккупанты 10 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в направлении Глубокого, Волчанска и Липцов. Сейчас продолжаются три боевых столкновения. "Ситуация остается под контролем наших войск", — отметили в Генштабе.
А бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ штурмовали окопы ВС РФ на границе Харьковской и Луганской областей. На видео с поля боя попали поля и лесополосы, которые говорят о возможном продвижении украинских военных.