Штурм провалился: ВСУ уничтожили сразу три танка-"сарая" на Харьковщине (видео)

Боец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов показал видео, как дронами была уничтожена вражеская техника в направлении Глубокого, где сейчас идут бои.

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Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в направлении Глубокого в Харьковской области. Атаковали укрепленными танками, которые украинские бойцы прозвали "сараями" из-за громоздких конструкций на броне. Но атака была отбита. Об этом сообщил доброволец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Он и опубликовал видео уничтожения военной техники у себя в Telegram-канале.

"Сегодня в направлении Глубокого россияне пытались прорвать нашу линию обороны "сараями", 3 из 5 были благополучно уничтожены", — отметил боец. И уточнил, что также было ликвидировано "примерно взвод" вражеских солдат.

Видео уничтожения вражеской техники

На видео видно, как вражеская техника едет по дороге, причем танки передвигаются один за другим. Украинские бойцы сначала наблюдают за ними с дрона, затем камера фиксирует уже несколько взорванных танков и дым, поднимающийся в небо.

Когда именно было снято видео — неизвестно.

Глыбокое на карте военных действий Фото: Deep State

Напомним, 4 июля в Генштабе ВСУ, в докладе об обстановке на фронте, отметили, что Харьковщина находится под постоянной бомбардировкой вражеской авиации. Только сегодня со стороны Белгорода и Шебекино ВС РФ нанесли три удара, в частности сбросили четыре КАБа. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.

В Генштабе подтвердили, что российские оккупанты 10 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в направлении Глубокого, Волчанска и Липцов. Сейчас продолжаются три боевых столкновения. "Ситуация остается под контролем наших войск", — отметили в Генштабе.

А бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ штурмовали окопы ВС РФ на границе Харьковской и Луганской областей. На видео с поля боя попали поля и лесополосы, которые говорят о возможном продвижении украинских военных.