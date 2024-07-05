Заради мостів і майданчиків: у РФ зізналися, за що окупанти гинуть в Україні (відео)

На Моршанському телебаченні вийшов сюжет, який мав підтримати патріотичний дух росіян і показати, що влада пам'ятає про "героїв" т.зв. "СВО".

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У російському місті Моршанськ Тамбовської області сестрі окупанта, який загинув на війні в Україні, вручили нагороду. Однак замість традиційних у таких випадках слів співчуття, мер міста Олексій Банніков зробив доволі дивну заяву, яку оприлюднив місцевий телеканал "Новый век-Моршанск".

Під час вручення ордена мужності сестрі "контрактника" Віктора Щербакова, який загинув у грудні 2023 року, очільник міста зазначив, що той "загинув за всіх нас".

"Щоб у нас був ось цей сонячний день, щоб наші діти зараз відпочивали в літніх таборах, щоб місто наше впорядковувалося, щоб були спортивні майданчики, щоб міст наш нарешті відремонтували, щоб набережна у нас була. За все за це загинув ваш брат", — перерахував причини загибелі земляка Олексій Банніков.

Що заважало зробити в Моршанську набережну і міст за життя загиблого, і яким чином Україна заважала це зробити — у сюжеті не пояснили, — прокоментував ролик український журналіст Денис Казанський, додавши, що росіяни помирають в Україні буквально за "тупу нахабну брехню".

Зазначимо, що згідно зі зведенням генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали вже 548 580 осіб. Тільки за останню добу було "знешкоджено" 1 110 осіб особового складу ЗС РФ.

Нагадаємо, що в Росії "учасник СВО" втік із лікарні, прихопивши гранату. Чоловік проходив курс лікування у військовому госпіталі Ростова.