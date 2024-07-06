Нічна атака "шахедів" на Україну: що відомо про наслідки

Росія, як повідомили у Повітряних силах, вночі випустила по Україні 27 ударних дронів. Майже усі вдалося збити.

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У ніч на 6 липня армія РФ завдала удари 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із території окупованого Криму та Курської області. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

До відбиття повітряного нападу, поінформував він, залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Ситуація в регіонах

За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі над областю ПвК "Схід" знищили 4 ворожих дрони.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що впродовж доби окупанти 161 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.

У загальному зведенні за добу від очільника Херсонщини Олександра Прокудіна йдеться, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Токарівка, Берислав, Хрещенівка, Львове, Тягинка, Червоне, Високе, Чарівне, Миколаївка, Томарине та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

Він повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газопровід; пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, гаражі, приватні автомобілі та автомобіль "швидкої". Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

У Сумській ОВА повідомили, що ворог здійснював атаку по енергетичній інфраструктурі регіону. Через атаку росіян із застосуванням БпЛА були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

"Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У "Сумиобленерго" додали, що в Сумській області через атаку російської армії на об’єкти енергетики знеструмлено 348 населених пунктів у Охтирському та частині Сумського районів. Це понад 100 тисяч точок обліку споживачів.

Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми.

Андрій Райкович з Кіровоградської ОВА зранку повідомив, що в області, після атаки "шахедів", попередньо, без наслідків

Своєю чергою Філіп Пронін з Полтавської ОВА, Олег Синєгубов з Харківщини, Вадим Філашкін з Донеччини, В'ячеслав Чаус з Чернігівщини, Віталій Кім з Миколаївщини, Наталя Заболотна з Вінниччини та начальник Київської обладміністрації Руслан Кравченко нічну атаку російських БПЛА не згадували.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 липня дрони атакували Єйський, Ленінградський і Павловський райони Краснодарського краю РФ, внаслідок чого виникли пожежі на двох нафтобазах.