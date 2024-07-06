Ночная атака "шахедов" на Украину: что известно о последствиях

Россия, как сообщили в Воздушных силах, ночью выпустила по Украине 27 ударных дронов. Почти все удалось сбить.

Related video

В ночь на 6 июля армия РФ нанесла удары 27-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории оккупированного Крыма и Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

К отражению воздушного нападения, проинформировал он, привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, противовоздушная оборона Сухопутных войск и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Защитникам неба удалось поразить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Ситуация в регионах

По информации председателя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, ночью над областью ПвК "Восток" уничтожили 4 вражеских дрона.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты 161 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

В общей сводке за сутки от главы Херсонщины Александра Прокудина говорится, что под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Велетенское, Кизомис, Приднепровское, Никольское, Станислав, Токаревка, Берислав, Крещеновка, Львов, Тягинка, Красное, Высокое, Волшебное, Николаевка, Томарино и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Бериславскому району.

Он сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 8 частных домов. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод; повреждены хозяйственная постройка, складское помещение, гаражи, частные автомобили и автомобиль "скорой". Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения.

В Сумской ОГА сообщили, что враг осуществил атаку по энергетической инфраструктуре региона. Из-за атаки россиян с применением БпЛА были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.

"Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются", — говорится в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" добавили, что в Сумской области из-за атаки российской армии на объекты энергетики обесточены 348 населенных пунктов в Ахтырском и части Сумского районов. Это более 100 тысяч точек учета потребителей.

Также временно без электроэнергии часть потребителей в городе Сумы.

Андрей Райкович из Кировоградской ОВА утром сообщил, что в области, после атаки "шахедов", предварительно, без последствий

В свою очередь Филипп Пронин из Полтавской ОВА, Олег Синегубов из Харьковской области, Вадим Филашкин из Донецкой области, Вячеслав Чаус из Черниговской области, Виталий Ким из Николаевской области, Наталья Заболотная из Винницкой области и начальник Киевской обладминистрации Руслан Кравченко ночную атаку российских БПЛА не упоминали.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июля дроны атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края РФ, в результате чего возникли пожары на двух нефтебазах.