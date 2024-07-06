Штрафи з 17 липня — усім: адвокат розповіла, як ТЦК вчинять із тими, хто не оновив дані (відео)

Військовозобов'язані можуть особисто не отримувати повістку, але це не звільнить їх від явки до ТЦК. Військкоми напишуть заяву до найближчого відділу поліції для адміністративного затримання порушника.

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Військовозобов'язані в Україні з 17 липня почнуть отримувати штрафи, якщо вони не оновили особисті дані. Повістки надсилатимуть за адресою відомого місця реєстрації людини, розповіла адвокат Катерина Аніщенко в ефірі каналу "Еспресо".

У разі, якщо громадянин не зазначив факт переїзду з Харкова до Києва, повістку йому направлять до Харкова. Людина може особисто не отримати повістку, але вона все одно зобов'язана з'явитися в ТЦК, підкреслила юрист.

Чоловікам загрожує адміністративне стягнення та заборона керування авто

У разі повернення повістки як неотриманої в ТЦК, можливе накладення штрафу. Військкоми напишуть заяву в найближчий відділ поліції, де мешкає військовозобов'язаний для того, щоб здійснити адміністративне затримання.

Якщо адмінзатримання не відбулося, ТЦК направить за вказаною адресою вимогу. Після повернення вимоги у військкомів виявиться на руках повний пакет документів для звернення до суду.

Далі чоловікові загрожує адміністративне стягнення та заборона керування транспортним засобом, пояснила адвокат.

У Мін'юсті раніше говорили, що військкоми можуть самостійно виписати українцям штраф за порушення мобілізаційного законодавства. Виконавча служба вилучатиме штраф із рахунків військовозобов'язаних, якщо вони його не сплатять.

Пенсійний фонд також надає ТЦК відомості про чоловіків. Кабмін ухвалив відповідну постанову № 650 "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану".