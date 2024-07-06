Скільки разів військовозобов'язаним треба проходити медкомісію: у Міноборони дали відповідь (відео)

Повномасштабна війна з Росією і загострення на фронті диктує нові умови. У мирний час українців зобов'язували проходити військово-лікарську комісію раз на п'ять років, але тепер період значно знизили.

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Військовозобов'язані українці під час дії воєнного стану мають проходити медкомісію один раз на рік. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"ВВК під час воєнного стану треба проходити раз на рік, про це потрібно пам'ятати. У мирний час раз на п'ять років діє така норма. На жаль, зараз ми живемо в умовах війни, російська агресія триває", — уточнив він.

Дмитро Лазуткін констатував загострення на деяких ділянках фронту

Речник Міністерства оборони констатував загострення на деяких ділянках фронту, тож слід працювати з реальністю і пристосовуватися до неї.

Нагадаємо, у Полтавській області виявили занадто високий відсоток непридатних до служби в армії. Військово-лікарські комісії регіону, згідно із судовим рішенням, фальсифікували дані для виключення людей із військового обліку.

Юристи раніше детально описували порядок оскарження висновку медичної комісії. Зробити це можна, звернувшись до вищої ВЛК і в судовому порядку.