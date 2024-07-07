"Не для тепличних дівчат": через мобілізацію перевізникам потрібні жінки-водійки (відео)

В одній з логістичних компаній вже мобілізували 60 з 200 чоловіків. Директор Андрій Єпішов зізнався, що дефіцит кадрів змусив замислитись про цілеспрямоване залучення саме жінок.

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Українські логістичні компанії шукають працівниць, яким не загрожує мобілізація, та готові платити навіть до того, як вони отримають водійські посвідчення. Деталі відомі з сюжету "Радіо Свобода".

Мар’яна працює водійкою в логістичній компанії понад місяць. У штаті вона — єдина жінка за кермом. Водійське посвідчення українка отримала ще 30 років тому, коли вирішила піти в автошколу за компанію з подругою. Раніше вона вже мала досвід роботи водійкою, але постійно так не працювала.

"Це не для тепличних дівчат", — підкреслила Мар’яна.

Вона уточнила, що працюючи водійкою, не можна витрачати зайвий час на банні процедури або укладки.

У компанії розповіли, що з 200 військовозобов’язаних колег Мар’яни 60 чоловіків вже мобілізовані. Жінкам-водійкам пропонують стипендію розміром 15 тисяч гривень на місяць, ці гроші виплачують, поки потенційна працівниця отримує своє посвідчення. Також у фірмі є інструктори, які за потреби проводять практичні заняття.

Директор Андрій Єпішов підтвердив, що дефіцит кадрів є. Він розповів, що 12 автопоїздів компанії стоять без водіїв.

"Ми не задумувались раніше про те, що треба цілеспрямовано залучати жінок. Бо є в будь-якому разі певні складнощі роботи. Це робота для тих, чиї діти дорослі, або для тих, у кого немає дітей. Тому ми раніше не задумувались над цим, але дефіцит до цього привів", — поділився Єпішов.

Мар’яна розповіла, що стикнулась з недовірою з боку чоловіків. Її водійські навички ставили під сумнів і навіть насміхалися.

"Казали, не потягнеш, іди додому, каструлі. Ну, більшість підтримувала. Чужі теж — не раз під’їжджаю на чужі бази, так іронічно. Але коли я вже запаркуюсь, вантажу, одразу йдуть знайомитись, вже з повагою. На очах міняється ставлення", — зазначила вона.

Поки водійка їздить лише Україною. Найдовший її рейс — понад 800 кілометрів. Однак в майбутньому українка планує спробувати й закордонні маршрути.

Нагадаємо, Сили оборони Півдня знищили російську РЛС "Каста-2Е2". Ця станція допомагає працювати ППО і здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів.

У Міноборони повідомили, що ЗСУ отримали 1 500 одиниць озброєння та військової техніки. Усю це повернуло у стрій управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна.