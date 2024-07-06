Збройним силам України повернули тисячі одиниць техніки: деталі від Міноборони

Оборонне відомство працює над забезпеченням армії необхідними ресурсами. ЗСУ отримали техніку з фондів надлишкового майна.

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Збройні сили України отримали 1 500 одиниць повернутого озброєння та військової техніки, а також понад 2 000 найменувань військово-технічного майна. Про це повідомляють в Міністерстві оборони.

Як зазначається, управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна повернуло транспортні тягачі МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, броньовані ремонтно-евакуаційні машини тощо.

Також ЗСУ отримало ремонтне обладнання, засоби зв’язку та інші необхідні елементи.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – цитують у МО заступника міністра Юрія Джигира.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що Україна наразі формує кілька нових бригад, але запізнілі і недостатні поставки західних озброєнь, швидше за все, не дозволять Україні оснастити їх на достатньому рівні.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в бесіді з Фокусом розповідав, що ефективними проти ударних БПЛА Shahed можуть виявитися легкі ударні вертольоти Сobra або Viper, які час від часу, як надлишкове майно, розпродають ВМС США. Як засіб перехоплення дронів-камікадзе вони були б дуже корисними.