Росія змушує ударні безпілотники летіти над складною місцевістю, минаючи мобільні вогневі групи, і кружляти в небі, розряджаючи ЗРК перед запуском ракет. Експерти розповіли Фокусу, що це дає окупантам і чого очікувати далі.

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З 29 грудня Росія веде масовані обстріли України, запускаючи ракети та ударні безпілотники типу "Шахед" (Shahed). Фокус розбирався, як змінилися атаки дронів, чому вони стали небезпечнішими для українців і чи можна до них краще підготуватися.

Незвичайні маршрути "Шахедів"

За офіційною статистикою Командування Повітряних сил України, Росія за п'ять днів запустила 184 дрони-камікадзе Shahed:

29 грудня — 27 БПЛА Shahed;

30 грудня — 5 БПЛА;

31 грудня — 21 БПЛА;

1 січня — 87 БПЛА вночі та ще 9 вдень;

2 січня — 35 БПЛА.

Для порівняння, за весь листопад ЗС РФ запустили 349 таких безпілотників.

Український військовий, фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" на своїй сторінці у Facebook написав, що атака Shahed 1 січня сильно відрізнялася від попередніх — безпілотники постійно маневрували і летіли "півколами" без прямих ділянок маршруту. Крім того, росіяни знову застосували Shahed чорного кольору, які складніше побачити вночі. Водночас, було чути незвично мало звуків роботи мобільних груп, що збивають БПЛА.

"Що я можу сказати. Наш ворог вчиться. Чи аналізує в нас хтось це все? Робить висновки? Чи намагається оперативно реагувати і діяти вперед? Я не знаю", — підсумував Сергій Бескрестнов.

Петляючі "Шахеди" проти ППО

Можливо, "Шахеди" летіли дивними маршрутами завдяки підготовці, проведеній раніше. Відомий австрійський військовий аналітик Том Купер 29 грудня написав на своєму сайті, що останні три місяці, якщо не довше, росіяни використовували дрони-камікадзе для "картографування". ЗС РФ змушували безпілотники літати над Україною, відстежували реакцію українських сил протиповітряної оборони і з'ясовували, які зенітно-ракетні комплекси захищають об'єкти, які їх цікавлять.

Для цього боєприпаси, що баражують, летять довгою вигнутою траєкторією, що нагадує півколо. Для прикладу Том Купер показав карту з приблизними маршрутами "Шахедів" за даними на 25 червня від українського видання Texty.org.ua: дрони вилетіли з боку Криму, пролетіли над Миколаївською областю в північному напрямку, потім у Кіровоградській повернули на південний захід і зрештою долетіли до Одеси.

Карта з маршрутом безпілотників Shahed, що летіли 25 червня Фото: texty.org.ua

На думку аналітика, росіяни складають такі маршрути, оскільки ЗРК середньої та великої дальності залежать від радарів для наведення, завдяки їм вдається збити велику кількість російських ракет і БПЛА. Росіяни ж хочуть застати сили ППО зненацька, вдаривши дронами "з флангу" або "з тилу". Для цього вони шукають комплекси ЗСУ за допомогою засобів зв'язку, електронної та радіорозвідки (COMINT, ELINT і SIGINT), а також за допомогою людської розвідки, тобто шпигунства. Річ у тім, що будь-який радар, що випромінює, можна виявити на відстані, яка приблизно вдвічі перевищує максимальну дальність виявлення. Наприклад: радар, здатний виявляти цілі на відстані до 100 кілометрів, виявляється засобами ELINT/SIGINT на відстані до 200 кілометрів.

Дізнавшись місце розташування комплексів ППО і позначивши їх на карті, російські війська можуть спрямувати Shahed або ракети поза зонами дії їхніх систем виявлення, щоб вразити цілі. У дронів у цій справі велика перевага, оскільки їх можна запрограмувати летіти не прямою лінією, а складним маршрутом із поворотами в потрібних місцях.

"До теперішнього моменту вони, очевидно, думають, що зібрали достатньо інформації, щоб завдати удару. І це те, що вони зробили минулої ночі", — зазначив експерт, коментуючи атаку в ніч на 29 грудня.

Іранські безпілотники Shahed Росія спочатку називала "Геранями" Фото: Facebook

Військовий експерт і оглядач Михайло Жирохов у коментарі " Фокусу " також припустив, що росіяни використовували "Шахеди" або, краще сказати, "Герані", оскільки їхнє виробництво вже локалізовано в РФ, саме для "розкриття" системи ППО. Використовувати проти безпілотників ракети Patriot, IRIR-T, або інших комплексів недоцільно, тому українські розрахунки ЗРК такі цілі пропускають, не реагуючи на них, і віддають на відкуп мобільних вогневих груп, спеціально призначених для боротьби з БПЛА.

"У будь-якому разі працюють радіолокаційні станції, і одночасно з прольотом "Шахедів" росіяни за допомогою супутникової розвідки або літаків радіотехнічної розвідки фіксують такі засоби. Потім на основі аналізу роблять висновок про наявність району, де зосереджена ППО", — пояснив він.

Михайло Жирохов додав, що мобільні групи прикривають лише деякі об'єкти і не можуть захищати буквально все в Україні. Тому росіяни вишукують цілі, які не прикриті жодними засобами ППО, а потім намагаються їх атакувати за допомогою Shahed.

"Цим викликані такі складні маршрути, вони запускають "Шахеди" з окупованого Криму, і вони долітають до Чернігівської області", — підкреслив експерт.

Яка техніка потрібна для боротьби з "Шахедами"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в бесіді з " Фокусом " зазначив, що російська армія використовувала доволі передбачуваний метод атаки дронами "Шахед", прокладаючи їхні траєкторії над непрохідною місцевістю, такою як русла річок, болота, озера, тобто там, де не можуть проїхати пікапи мобільних груп. Крім того, росіяни часто змушували БПЛА літати колами, щоб вони якомога довше залишалися в повітряному просторі та відволікали ППО.

ЗС РФ змогли синхронізувати присутність "Шахедів" у небі із запуском ракет, щоб між ними була мінімальна пауза. Такий підхід розосереджує увагу, провокує застосування зенітно-ракетних комплексів і розряджає їх.

"Коли є загроза входження об'єкта, але його неможливо перехопити, наприклад, над місцевістю, де група не може проїхати, то витрачаються дорогі ракети ЗРК. Таким чином вони хотіли змусити ППО вийти на перезарядку якраз у той момент, коли запускаються ракети, щоб підвищити ймовірність прориву. Але, судячи з ефективності протидії — це їм не вдалося", — резюмував Олександр Коваленко.

На його думку, боротися з новою тактикою запуску Shahed можна, збиваючи їх над важкопрохідною місцевістю, але для цього Україні необхідні відповідні засоби. Якщо говорити про водні перешкоди, то можна використовувати катери з кулеметами і переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК), які за потужністю дорівнюють наземним групам. Більш ефективною проти Shahed може виявитися техніка повітряного базування, наприклад, легкі ударні вертольоти Сobra або Viper.

Ефективними проти "Шахедів" можуть бути легкі ударні вертольоти Сobra

"ВМС США час від часу розпродає їх як надлишкове майно, зазвичай аукціони проводяться щовесни, торік дві ескадрильї придбав Бахрейн. Україні потрібно ставати в чергу і купувати їх. Вони не найефективніші на полі бою, але як засіб перехоплення дронів-камікадзе, були б дуже корисними. Навіть шість вертольотів підвищили б ефективність перехоплення", — зазначив військовий аналітик.

Навіть кілька вертольотів підвищили б ефективність перехоплення "Шахедів"

Ще боротися з "Шахедами" можуть засоби турбо-гвинтової авіації, такі як штурмовий літак EMB 314 Super Tucano. Такі зараз стоять на озброєнні армії Бразилії, а також використовуються США, тож Україна цілком може їх придбати. Вертольоти і літаки стали б універсальним варіантом, оскільки можуть літати над будь-якою місцевістю: хоч над річками, хоч над болотами. Загалом же, вважає Олександр Коваленко, Україні дуже важливо збільшувати кількість засобів ешелонованої ППО малого та середнього радіусу дії.

Боротися з "Шахедами" можуть засоби турбо-гвинтової авіації, такі як штурмовий літак EMB 314 Super Tucano

Дрони — провісники ракет

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Oboz.ua звернув увагу на одну спільну рису російських масованих обстрілів з 29 грудня до 2 січня — всі вони починалися з нальотів Shahed-131/136, а вже слідом за ними летіли ракети. За його спостереженнями, Росія застосовує безпілотники не тільки для ураження цілей, а й для виявлення і виснаження ППО, оскільки відволікає увагу військових своїми непередбачуваними маневрами.

"Водночас РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) так синхронізували пуски, траєкторії польотів і маршрути, щоб Shahed-131/136 залишалися в повітряному просторі (ПП) якомога довше — максимально скорочуючи проміжок часу між знищенням останнього дрона-камікадзе та заходом у повітряний простір перших ракет", — пояснив експерт.

У результаті в українських сил ППО залишається мало часу для перезаряджання, тому у ракет ЗС РФ більше шансів прорватися. Силам оборони доводиться застосовувати різні алгоритми перехоплення, враховуючи ці загрози. Комбіновані ракетно-дронові удари дають змогу окупантам не тільки розосереджувати сили ППО України, а й загалом збільшити масштаб, підвищуючи ймовірність прориву.

"Усе це вказує на те, що РВВ виробили тактику, яку й надалі регулярно застосовуватимуть — починаючи терористичні удари з нальоту дронів-камікадзе і продовжуючи комбінацією різної номенклатури ракетного озброєння", — підсумував Олександр Коваленко.

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