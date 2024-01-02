Спасатели будут работать круглосуточно: Зеленский о последствиях массированного обстрела Украины

По словам Зеленского, по состоянию на вечер 2 января пять человек погибли, 130 ранены. И сейчас спасатели работают на местах попадания вражеских ракет.

Related video

В течение пяти суток армия РФ запустила по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов. Сейчас еще продолжаются спасательные операции после ударов утром и днем. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 декабря.

Команды спасателей будут работать круглосуточно.

"Всем, кто был ранен, — а это 130 человек — оказывается и будет оказываться необходимая помощь: Харьков и область, Киев и область, Запорожье, все города и районы, которые пострадали", — добавил Зеленский.

Важно

Несмотря на санкции: РФ способна держать темп обстрелов Украины минимум до весны, — эксперт (видео)

По состоянию на вечер 2 января известно о пяти погибших от этого массированного удара.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Вечная память всем жертвам российского террора! И максимальная наша благодарность — благодарность Украины — всем тем, кто сражается и работает, чтобы изгнать врага с нашей земли и чтобы принудить Россию к прекращению этой войны", — сказал он.

По словам президента, с 29 декабря и до сегодняшнего дня Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 Shahed.

"Еще ни одно государство не отражало подобных ударов, комбинированных: и дроны, и ракеты, в том числе аэробаллистические. Только за сегодня сбито десять Кинжалов, — сказал он.

Глава государства также призвал к бдительности, особенно в эти дни.

"Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят нанести боль Украине. Важно беречь жизни", — добавил он.

Также Зеленский рассказал о переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент проинформировал его о последствиях сегодняшней атаки российских террористов .

Массированная атака РФ: что известно о мощностях страны-агрессора

За 5 последних суток Россия атаковала Украину не менее 500 ракетами и дронами. По словам специалиста Дмитрия Снегирева, РФ удалось закупить для крылатых ракет крайне необходимые санкционные элементы: микрочипы и микросхемы на сумму примерно в $2 млрд благодаря схемам серого транзита.

Несмотря на заявления секретаря СНБО Алексея Данилова и главы ГУР Кирилла Буданова о недостатке у РФ крылатых и баллистических ракет, которых хватит "на две-три массированные атаки" оккупантам удалось накопить ракеты и наладить их производство несмотря на санкционное давление и нанести удары по мирным украинцам.

Напомним, что ранее президент Украины писал, что из-за ракетного удара РФ пострадали более 120 человек, а пятеро погибли. Российские ракеты пытаются уничтожить все живое. В то же время Украина хочет сохранить как можно больше жизней, как людей, так и животных.

Кроме того, в МИД отреагировали на террористическую атаку по Украине и назвали, каких действий ожидают от мира. Представитель ведомства Олег Николенко назвал действенными мерами против РФ замораживание российских активов для нужд Украины, оружие и прекращение контактов с российскими дипломатами.