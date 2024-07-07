В окупованому Мелітополі чути вибухи на військовому аеродромі, — соцмережі (фото)
Окупаційна влада тим часом відзвітувала, що "система ППО збила ракети ЗСУ над містом".
В окупованому РФ Мелітополі Запорізької області чути вибухи в районі військового аеродрому. Місцеві жителі публікують фото того, як у небі здіймається дим і повідомляють про швидких, які поїхали до місця події. Але місцева окупаційна влада вже повідомила, що це були ракети, їх збили і на місці падіння почалася пожежа.
Окупаційна влада повідомила, що за даними оперативних служб, над Мелітополем "було збито п'ять ворожих ракет РСЗВ "Хаймарс".
"Ракети збиті ППО, проте осколки чотирьох ракет впали на півночі міста. У місцях падіння сталося загоряння сухої трави. На місці працюють підрозділи МНС", — повідомляє окупаційна влада.
При цьому українські Telegram-канали повідомляють про те, що щонайменше три ракети досягли своєї мети. І пишуть про пожежу в трьох місцях, одне джерело загоряння біля Каховського шосе, саме ці фото з'явилися в соцмережах.
Офіційних повідомлень про те, що саме атакували ЗСУ і чи було досягнуто мети атаки — поки що немає.
Нагадаємо, 5 липня окупований Бердянськ Запорізької області залишився без води і світла через перепад напруги. Зупинилася робота насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій.