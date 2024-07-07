В окупованому Мелітополі чути вибухи на військовому аеродромі, — соцмережі (фото)

Окупаційна влада тим часом відзвітувала, що "система ППО збила ракети ЗСУ над містом".

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В окупованому РФ Мелітополі Запорізької області чути вибухи в районі військового аеродрому. Місцеві жителі публікують фото того, як у небі здіймається дим і повідомляють про швидких, які поїхали до місця події. Але місцева окупаційна влада вже повідомила, що це були ракети, їх збили і на місці падіння почалася пожежа.

Окупаційна влада повідомила, що за даними оперативних служб, над Мелітополем "було збито п'ять ворожих ракет РСЗВ "Хаймарс".

Повідомлення окупаційної влади Фото: Соцмережi

"Ракети збиті ППО, проте осколки чотирьох ракет впали на півночі міста. У місцях падіння сталося загоряння сухої трави. На місці працюють підрозділи МНС", — повідомляє окупаційна влада.

При цьому українські Telegram-канали повідомляють про те, що щонайменше три ракети досягли своєї мети. І пишуть про пожежу в трьох місцях, одне джерело загоряння біля Каховського шосе, саме ці фото з'явилися в соцмережах.

У Мелітополі чули вибухи

Офіційних повідомлень про те, що саме атакували ЗСУ і чи було досягнуто мети атаки — поки що немає.

Нагадаємо, 5 липня окупований Бердянськ Запорізької області залишився без води і світла через перепад напруги. Зупинилася робота насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій.