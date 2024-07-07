В оккупированном Мелитополе слышны взрывы на военном аэродроме, — соцсети (фото)

Оккупационная власть тем временем отчиталась, что "система ПВО сбила ракеты ВСУ над городом".

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В оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области слышны взрывы в районе военного аэродрома. Местные жители публикуют фото того, как в небе поднимается дым и сообщают о скорых, которые поехали к месту происшествия. Но местные оккупационные власти уже сообщили, что это были ракеты, их сбили и на месте падения начался пожар.

Оккупационные власти сообщили, что по данным оперативных служб, над Мелитополем "были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс".

Сообщения оккупационной власти Фото: Соцсети

"Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы. На месте работают подразделения МЧС", — сообщают оккупационные власти.

При этом украинские Telegram-каналы сообщают о том, что по меньше мере три ракеты достигли своей цели. И пишут о пожаре в трех местах, один источник возгорания у Каховского шоссе, именно эти фото появились в соцсетях.

В Мелитополе слышали взрывы

Официальных сообщений о том, что именно атаковали ВСУ и были ли достигнуты цели атаки – пока нет.

Напомним, 5 июля оккупированный Бердянск Запорожской области остался без воды и света из-за перепада напряжения. Остановилась работа насосной станции первого и второго подъема. Вышла из строя высоковольтная ячейка на одной из станций.