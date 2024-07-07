В оккупированном Мелитополе слышны взрывы на военном аэродроме, — соцсети (фото)
Оккупационная власть тем временем отчиталась, что "система ПВО сбила ракеты ВСУ над городом".
В оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области слышны взрывы в районе военного аэродрома. Местные жители публикуют фото того, как в небе поднимается дым и сообщают о скорых, которые поехали к месту происшествия. Но местные оккупационные власти уже сообщили, что это были ракеты, их сбили и на месте падения начался пожар.
Оккупационные власти сообщили, что по данным оперативных служб, над Мелитополем "были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс".
"Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы. На месте работают подразделения МЧС", — сообщают оккупационные власти.
При этом украинские Telegram-каналы сообщают о том, что по меньше мере три ракеты достигли своей цели. И пишут о пожаре в трех местах, один источник возгорания у Каховского шоссе, именно эти фото появились в соцсетях.
Официальных сообщений о том, что именно атаковали ВСУ и были ли достигнуты цели атаки – пока нет.
Напомним, 5 июля оккупированный Бердянск Запорожской области остался без воды и света из-за перепада напряжения. Остановилась работа насосной станции первого и второго подъема. Вышла из строя высоковольтная ячейка на одной из станций.