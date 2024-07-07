Вибухи в Мелітополі пролунали в районі аеродрому: що там було (фото)

У захопленій частині Запорізької області противник міг зберігати кілька видів бойової авіації, а також деяке озброєння. Серед них дивізіон С-300.

Related video

На території тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунали вибухи. Статися це могло в районі одного з аеродромів. Про це повідомили представники інформ-платформи Web3Forces.

Загалом місцеві жителі чули кілька вибухів, а окупаційна влада повідомила, що над містом було нібито збито п'ять ракет РСЗВ "Himars".

"Ракети збиті ППО, проте осколки чотирьох ракет впали на півночі міста. У місцях падіння сталося загоряння сухої трави. На місці працюють підрозділи МНС", — ідеться в повідомленні.

У Web3Forces написали, що за попередніми даними приліт було зафіксовано на території одного з військових аеродромів. Там противник зберігав низку своїх літаків та інше озброєння.

"Попередньо, приліт стався на аеродромі. Там базуються Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300. Жирна ціль", — ідеться в повідомленні.

У захопленому Мелітополі пролунало кілька вибухів Фото: Telegram

Офіційно так звана "влада" окупованої частини Запорізької області не підтверджувала ураження аеродрому. Українська сторона також не коментувала вибухи, які сталися в захопленому Мелітополі.

У захопленому Мелітополі пролунало кілька вибухів Фото: Telegram

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що вночі на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи і росіяни навіть перекривали Керченський міст. За словами місцевих жителів, перед вибухами вони також чули звуки зльоту винищувача з аеродрому Бельбека.