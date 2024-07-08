"Путінська Росія не зупиниться ні перед чим": лідери ЄС про атаку на "Охматдит"

Глава італійського МЗС Антоніо Таяні назвав ракетні атаки на українську столицю воєнним злочином, який слід засудити міжнародній спільноті.

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Дедалі більше лідерів і міністрів європейських країн висловлюються про обстріл України 8 липня, який стався серед білого дня і забрав життя десятків людей. Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас назвала кадрами, "що шокують", фото, опубліковані з Києва сьогодні, і нагадала, чому світу необхідно продовжувати підтримувати Україну. Про це вона написала в соцмережі X.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав ракетні атаки на українську столицю воєнним злочином, який має засудити міжнародна спільнота.

Президент Чехії Петр Павел назвав обстріл "Охматдита" "непростимим". За його словами, це "доказ того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим".

"Зараз я лечу на саміт НАТО, де очікую консенсусу в тому, що ми всі сприймаємо Росію як найбільшу загрозу, до якої маємо бути добре підготовлені", — написав він у повідомленні X.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі назвав удар по дитячій лікарні "Охматдит" "жахливим нападом на українське цивільне населення", запевнивши в надійній підтримці Києва з боку Великої Британії.

"Ми повинні притягнути до відповідальності відповідальних за путінську незаконну війну", — зазначив Леммі.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер засудив напад на лікарню і перепостив відео наслідків ракетного удару по Києву і лікарні "Охматдит", опубліковане президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Польща обговорить з країнами НАТО можливість збивати російські ракети над Україною. За словами польського прем'єра Дональда Туска, таке рішення було б логічним, але потрібне схвалення союзників по НАТО.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що одним із висновків щодо атаки на "Охматдит" 8 липня стало те, що дітей убивають заради прориву ППО.