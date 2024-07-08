"Акт Путіна і його оточення": експерт про специфіку ранкового удару РФ по Україні (відео)

Різноманітні ракети запускали з літаків, з пускових наземних установок, з повітряних платформ. Також РФ спланувала удар в часі таким чином, що ракети запустили вночі, а долетіли вони під ранок.

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Росія накопичила різні види ракет, удосконалила їх та влаштувала злочин світового масштабу, щоб показати, що вони не допустять Україну до НАТО. Про це в коментарі "Еспресо" сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Різноманітні ракети запускали з літаків, з пускових наземних установок, з повітряних платформ.

"Удар був спланований унікально. Росія накопичила різні типи ракет і застосовувала все, що було. Це були аеробалістичні ракети, які росіяни запускали з МіГ-31.Також ракети запускалися з пускових наземних установок. Сучасні ракети Х-101 запускалися з повітряних платформ Ту-95МС. Також росіяни запустили старі ракети Х-22, які мають високу швидкість, з Ту-22М3. Можливо, це саме ці літаки й ракети, які ми передавали росіянам свого часу", — сказав Романенко.

Він додав, що росіяни модернізують Х-101 та "калібри", застосовуючи теплові пастки і запускають їх так, щоб вони летіли на наднизькій висоті. Він також додав, що удар був спланований у часі. Спочатку пуск здійснили вночі, а потім повторили атаку вранці.

"Вважаю, що це був військово-політичний акт Путіна та його оточення. Їм потрібно було організувати злочин широкого масштабу, щоб показати, що вони не допустять Україну до НАТО", — генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що 8 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Покровську.

Для обстрілу російські окупанти використали удосконалені крилаті та балістичні ракети. Щонайменше 10 ракет пробили "захисну парасольку" ППО над українською столицею, яка складається з Patriot, IRIS-T та інших систем.

По дитячій лікарні в Києві окупанти били прямим наведенням із використанням ракети Х-101. Крім "Охматдиту", в Дніпровському районі Києва постраждав ще один медичний заклад.