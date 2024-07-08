"Акт Путина и его окружения": эксперт о специфике утреннего удара РФ по Украине (видео)

Различные ракеты запускали с самолетов, с пусковых наземных установок, с воздушных платформ. Также РФ спланировала удар во времени таким образом, что ракеты запустили ночью, а долетели они под утро.

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Россия накопила различные виды ракет, усовершенствовала их и устроила преступление мирового масштаба, чтобы показать, что они не допустят Украину в НАТО. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Разнообразные ракеты запускали с самолетов, с пусковых наземных установок, с воздушных платформ.

"Удар был спланирован уникально. Россия накопила различные типы ракет и применяла все, что было. Это были аэробаллистические ракеты, которые россияне запускали с МиГ-31. также ракеты запускались с пусковых наземных установок. Современные ракеты Х-101 запускались с воздушных платформ Ту-95МС. Также россияне запустили старые ракеты Х-22, которые имеют высокую скорость, с Ту-22М3. Возможно, это именно эти самолеты и ракеты, которые мы передавали россиянам в свое время", — сказал Романенко.

Он добавил, что россияне модернизируют Х-101 и "калибры", применяя тепловые ловушки и запускают их так, чтобы они летели на сверхнизкой высоте. Он также добавил, что удар был спланирован во времени. Сначала пуск осуществили ночью, а затем повторили атаку утром.

"Считаю, что это был военно-политический акт Путина и его окружения. Им нужно было организовать преступление широкого масштаба, чтобы показать, что они не допустят Украину в НАТО", — генерал-лейтенант.

Напомним, что 8 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Покровске.

Для обстрела российские оккупанты использовали усовершенствованные крылатые и баллистические ракеты . По меньшей мере 10 ракет пробили "защитный зонтик" ПВО над украинской столицей, которая состоит из Patriot, IRIS-T и других систем.

По детской больнице в Киеве оккупанты били прямой наводкой с использованием ракеты Х-101. Кроме "Охматдета", в Днепровском районе Киева пострадало еще одно медицинское учреждение.