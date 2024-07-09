Пентагон не закрив проєкт ядерної ракети LGM-35A Sentinel, але програму змінять

У Міноборони США поставили завдання Повітряним силам реструктурувати програму, з метою контролю зростаючих витрат. Однак навіть цей крок не зробить розробку дешевшою за 160 млрд доларів.

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Міноборони США продовжить розробку нової міжконтинентальної балістичної ракети LGM-35A Sentinel, проте ВПС вже повідомили про необхідність реструктуризації програми, щоб взяти під контроль зростаючі витрати. Як повідомили 8 липня в Defense News, навіть "розумно модифікована" версія Sentinel виробництва Northrop Grumman, імовірно, коштуватиме 140,9 млрд доларів, що на 81% більше за первісний кошторис програми в 77,7 млрд.

У матеріалі наголошується, що навіть якщо програму Sentinel буде реалізовано без змін, ймовірна її вартість становитиме близько 160 млрд доларів.

Причини зростання витрат

Заступник міністра оборони із закупівель і підтримки Вільям Лаплант заявив, що зростання видатків зумовлене кількома чинниками, однак це не є виправданням. Він наголосив на важливості модернізації ядерних сил для протистояння реальним загрозам. Sentinel покликана замінити ядерну ракету Minuteman III, термін служби якої спливає через кілька років.

Американський чиновник також наказав ВПС реструктурувати програму, щоб усунути основні причини перевищення витрат і забезпечити правильну структуру управління для збереження майбутньої ціни.

Зазначається, що більша частина прогнозованої перевитрати коштів припадає на командно-пусковий сегмент Sentinel, що охоплює ракетні шахти і супутні центри управління запуском. Модернізація цього сегмента стане основною частиною зусиль ВПС з контролю за витратами.

За словами Лапланта, зміни включатимуть зменшення масштабу пускових установок, щоб зробити їх простішими та економічнішими. Це скорочення також скоротить терміни переходу від системи Minuteman III до нових установок Sentinel.

"Новим об'єктам Sentinel знадобиться потужніша комунікаційна інфраструктура, ніж 7500 миль мідних кабелів, які зараз використовуються для шахт і пускових центрів Minuteman", — цитують оглядачі чиновника з Пентагону.

Вони пишуть, що найближчими місяцями планується розробити план реструктуризації програми та вийти на новий етап, що займе від 18 до 24 місяців. При цьому ВПС підтримуватимуть систему Minuteman III, щоб задовольнити вимоги бойових товаришів у проміжний період.

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