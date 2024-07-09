Пентагон не закрыл проект ядерной ракеты LGM-35A Sentinel, но программу изменят

В Минобороны США поставили задачу Воздушным силам реструктурировать программу, с целью контроля растущих расходов. Однко даже этот шаг не сделает разработку дешевле 160 млрд долларов.

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Минобороны США продолжит разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, однако ВВС уже сообщили о необходимости реструктуризации программы, чтобы взять под контроль растущие расходы. Как сообщили 8 июля в Defense News, даже "разумно модифицированная" версия Sentinel производства Northrop Grumman, вероятно, обойдется в 140,9 млрд долларов, что на 81% больше первоначальной сметы программы в 77,7 млрд.

В материале отмечается, что даже если программа Sentinel будет реализована без изменений, вероятная ее стоимость составит около 160 млрд долларов.

Причины роста расходов

Заместитель министра обороны по закупкам и поддержке Уильям Лаплант заявил, что рост расходов обусловлен несколькими факторами, однако это не является оправданием. Он отметил важность модернизации ядерных сил для противостояния реальным угрозам. Sentinel призвана заменить ядерную ракету Minuteman III, срок службы которой истекает через несколько лет.

Американский чиновник также приказал ВВС реструктурировать программу, чтобы устранить основные причины превышения расходов и обеспечить правильную структуру управления для сохранения будущей цены.

Отмечается, что большая часть прогнозируемого перерасхода средств приходится на командно-пусковой сегмент Sentinel, включающий ракетные шахты и сопутствующие центры управления запуском. Модернизация этого сегмента станет основной частью усилий ВВС по контролю за расходами.

По словам Лапланта, изменения будут включать уменьшение масштаба пусковых установок, чтобы сделать их проще и экономичнее. Это сокращение также сократит сроки перехода от системы Minuteman III к новым установкам Sentinel.

"Новым объектам Sentinel потребуется более мощная коммуникационная инфраструктура, чем 7500 миль медных кабелей, которые сейчас используются для шахт и пусковых центров Minuteman", — цитируют обозреватели чиновника из Пентагона.

Они пишут, что в ближайшие месяцы планируется разработать план реструктуризации программы и выйти на новый этап, что займет от 18 до 24 месяцев. При этом ВВС будут поддерживать систему Minuteman III, чтобы удовлетворить требования боевых товарищей в промежуточный период.

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