ЗС РФ атакували "Охматдит" у Києві: OSINT-аналітики ідентифікували причетних росіян (фото)

OSINT-аналітики Molfar опублікували список командування, інженерів та пілотів, які віддавали накази та запускали ракети по лікарнях, житлових будинках та дітях 8 липня. Причетними до масованої атаки виявилися 95 росіян.

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8 липня Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України, зокрема, під атакою опинилися дитяча лікарня "Охматдит" та уламками пошкоджено сімейну амбулаторію пологового будинку "Ісіда" в Києві. OSINT-аналітики Molfar ідентифікували причетних росіян до масованого удару.

Так, було ідентифіковано 95 злочинків. А саме пілотів МіГ, російських військових 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс"). Згідно з даними ГУР, йдеться про 22 окупантів.

Також до обстрілу лікарні "Охматдит" причетні російські військовослужбовці з 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка").

Крім цього, аналітики опублікували список командування, інженерів, які віддавали накази й запускали ракети по лікарнях, житлових будинках та дітях. Також Molfar зібрав інформацію про сімʼї причетних окупантів. Повний список можна подивитися за посиланням.

Масований обстріл 8 липня: що відомо

Вранці 8 липня російські військові атакували Україну, влучання зафіксовані в Києві, Кривому Розі, Дніпрі. В результаті масованого обстрілу є загиблі. В Києві ворог поцілив по дитячій лікарні "Охматдит", після чого під атакою опинився медичний центр. Крім цього, в одному з житлових будинків було повністю знищено один із підʼїздів, є загиблі та поранені.

9 липня мер Києва Віталій Кличко розповів, що в результаті ракетного удару зросла кількість загиблих. Відомо про десятьох загиблих у будинку на Шевченківському районі. Також вісім дітей постраждали в лікарні "Охматдит". Загалом у Києві було госпіталізовано 57 дорослих.

За даними МВС, через атаку в Києві загинуло 29 людей, четверо з них діти. Поранення отримати 117 осіб, десять — діти.

Нагадаємо, 9 липня у мережі зʼявився момент удару по медичному центрі в Києві під час масованої атаки ЗС РФ.