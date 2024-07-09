"Щоб нищити нечисть": боєць ССО після втрати рук навчився керувати FPV-дроном (відео)

Захисник втратив обидві руки в боях під Бахмутом, але попри це намагається і далі бути корисним для фронту.

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Боєць 3-го полку Сил спеціальних операцій Олександр Кулик, який втратив обидві руки в боях під Бахмутом, навчився керувати FPV-дроном. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Після втрати обох рук боєць навчився керувати FPV-дроном. Справжній воїн! Не сидить на дивані і не плаче як все х**ово", — написав "Алекс".

Він оприлюднив відео з Інстаграму Олександра Кулика, на якому видно, як він вправно керує дроном, навіть не маючи кистей.

Сам Олександр Кулик так прокоментував своє відео: "Тренуємося, щоб нищити нечисть".

Між тим в коментарях українці вразилися наполегливістю і силою волі українського захисника та висловили йому слова захоплення і підтримки:

Наші захисники — титани. Низький уклін.

Міць.

Ми знаємо, що ви сильні і незламні.

Маслозавод у Суджі його рук справа?

Як розповідали на телеканалі "Ми — Україна", до війни 26-річний Олександр Кулик працював у рекламному бізнесі, але поставив його на паузу і пішов добровольцем на війну, де був оператором FPV-дронів.

Олександр Кулик з бійцями та волонтерами

У боях за Бахмут він отримав важкі поранення усіх чотирьох кінцівок, а руки медикам довелося ампутувати.

Після таких травм боєць пройшов курс лікування і всіляко намагається повернутися до нормального життя та бути корисним для України і далі. Він хоче бути інструктором з керування БпЛА і працювати.

"Такі мінімальні виклики для себе дають жагу для життя", — сказав він.

Нагадаємо, що 4 липня повідомлялося, що чоловіка, який в Одесі образив військового без ніг, внесли до "Миротворця" і залишили без посади.