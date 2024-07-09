"Чтобы уничтожать нечисть": боец ССО после потери рук научился управлять FPV-дроном (видео)

Защитник потерял обе руки в боях под Бахмутом, но несмотря на это пытается и дальше быть полезным для фронта.

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Боец 3-го полка Сил специальных операций Александр Кулик, который потерял обе руки в боях под Бахмутом, научился управлять FPV-дроном. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"После потери обеих рук боец научился управлять FPV-дроном. Настоящий воин! Не сидит на диване и не плачет как все х**ово", — написал "Алекс".

Он обнародовал видео из Инстаграма Александра Кулика, на котором видно, как он ловко управляет дроном, даже не имея кистей.

Сам Александр Кулик так прокомментировал свое видео: "Тренируемся, чтобы уничтожать нечисть".

Между тем в комментариях украинцы поразились настойчивости и силе воли украинского защитника и выразили ему слова восхищения и поддержки:

Наши защитники — титаны. Низкий поклон.

Сила.

Мы знаем, что вы сильны и несокрушимы.

Маслозавод в Судже — его рук дело?

Как рассказывали на телеканале "Мы — Украина", до войны 26-летний Александр Кулик работал в рекламном бизнесе, но поставил его на паузу и ушел добровольцем на войну, где был оператором FPV-дронов.

Александр Кулик с бойцами и волонтерами

В боях за Бахмут он получил тяжелые ранения всех четырех конечностей, а руки медикам пришлось ампутировать.

После таких травм боец прошел курс лечения и всячески пытается вернуться к нормальной жизни и быть полезным для Украины и дальше. Он хочет быть инструктором по управлению БпЛА и работать.

"Такие минимальные вызовы для себя дают жажду для жизни", — сказал он.

Напомним, что 4 июля сообщалось, что мужчину, который в Одессе оскорбил военного без ног, внесли в "Миротворец" и оставили без должности.