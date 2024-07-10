РФ атакувала Україну балістикою, авіаракетами та Shahed: є влучання у двох регіонах

Українська ППО знищила 14 дронів типу Shahed у межах низки областей. На Одещині ворог атакував портову інфраструктуру, проте не всі ракети та БПЛА досягли цілей. На Рівненщині під обстрілом опинився обʼєкт енергетичної інфраструктури.

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У ніч з 9 на 10 липня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Для цього окупанти використали балістичну ракету типу "Іскандер-М", чотири керовані авіаракети типу Х-59/Х-69 та 20 ударних дронів типу Shahed-131/136. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

"У ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим", — сказав Микола Олещук.

Він наголосив, що в результаті бойової роботи було знищено 14 БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій і Рівненській областях. Для цього була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи ПС, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони й підрозділи радіоелектронної боротьби.

За словами Олещука, портова інфраструктура Одещини була атакована за допомогою ракет, в результаті активної протидії три російські ракети типу Х-59/Х-69 та три дрони не досягли своїх цілей.

Ситуація на Одещині

Вночі ЗС РФ атакували Одещину за допомогою ракет. За словами голови ОВА Олега Кіпера, ціллю стала портова інфраструктура регіону.

"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки загинули. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", — сказав Кіпер.

Він зауважив, що уламками було пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт і цивільний теплоход. Тоді як через пошкодження судна стався витік рідини, наслідки ліквідовують.

Робота ППО на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вночі 10 липня сили та засоби ППО знищили чотири дрони типу Shahed 131/136 у регіоні.

"Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих немає", — сказав Кім.

Що відбувається у Дніпропетровській області

За словами Сергія Лисака, голови Дніпропетровської ОВА, вночі в регіоні підрозділом ПвК "Схід" було знищено один дрон. Проте через падіння уламків зайнялася суха трава, пожежу вже загасили.

"Ввечері і на ранок від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджена інфраструктура", — пояснив він та додав, що загиблих і поранених немає.

Хмельницька область: що відомо про роботу ППО

Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА, повідомив, що вночі під час повітряної тривоги сили ППО знищили російський дрон типу Shahed.

"За попередньою інформацією, без наслідків. Дякую нашим ЗСУ, що тримають небо над нами!" — зауважив він.

Влучання на Рівненщині

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль розповів, що вночі в регіоні обʼєкт енергетичної інфраструктури було атаковано дронами.

"На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване", — сказав він.

За його словами, внаслідок удару жителі не зазнали поранень.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Також уламками було пошкоджено сімейну амбулаторію пологового будинку. В результаті російської атаки є загиблі та поранені громадяни, зокрема й діти. Своєю чергою OSINT-аналітики Molfar ідентифікували окупантів, які віддавали накази та обстрілювали Україну того дня.

9 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Полтавщині. Зокрема, є влучання в промисловий обʼєкт, проте обійшлося без постраждалих.