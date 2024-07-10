Рекордні 12 тисяч: скільки штрафів за ухилення наклали ТЦК (інфографіка)

Третина українців, які отримали штраф за ухилення від військового обліку, сплатили кошти за своє правопорушення, свідчить інфографіка. У червні 2024 року штрафи суттєво зросли і є вже майже 300 осіб, які їх отримали і не сплатили.

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Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) штрафують громадян, які ухиляються від військового обліку, і станом на липень 2024 побили результати 2023 року. Водночас темпи покарання дещо сповільнились, тим часом як весною військкоми встановили рекорд — оштрафували найбільшу кількість порушників. Про деякі деталі покарання за правила військового обліку розповіли на порталі електронних даних "Опендатабот".

Аналітики порталу на основі даних з державних реєстрів створили інфографіку, на якій показали темпи накладання штрафів працівниками військкомату. Дані стосуються лише правопорушень щодо військового обліку і лише тих, які дійшли до виконавчої служби (тобто не сплатили у встановлений термін). Варто наголосити, що немає даних про усіх, на кого наклали штраф за ухилення. Також відсутня інформація про штрафи за ухилення від мобілізації.

З'ясувалось, що з 1 січня по 10 липня 2024 року у ТЦК з'явилось майже 12 тис. боржників, які не відреагували на постанови про порушення закону. Водночас за весь 2023 рік таких випадків було на 17% менше — майже 10 тис.

Штрафи ТЦК — інфографіка щодо постанов про ухилення від обліку Фото: Опендатабот

З інфографіки можна зробити кілька висновків:

у квітні 2024 ТЦК оформили найбільшу кількість штрафів за весь час війни, оскільки боржників — понад 2,4 тис. Рекорд 2023 року — удвічі менший і склав майже 1,2 тис.;

у 2024 році кількість українців, яких покарали за ухилення від обліку і вони за це не заплатили, досягла піку у квітні, а потім пішла на спад. У 2023 році пік припав на жовтень, а потім був спад.

Штрафи ТЦК — графік з даними про покараних українців з 2022 по 2024 рр. Фото: Фокус

На порталі також показали, скільки штрафів виконавча служба примусово стягнула з покараних громадян. На діаграмі видно, що у 2024 році майже третина українців сплатили необхідну суму (4 236 ос.).

Штрафи ТЦК — діаграма про боржників за 2024 рік Фото: Опендатабот

Зазначимо, раніше Фокус розповідав щодо закону про посилення мобілізації, який у травні 2024 року підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з цим законом з червня мали суттєво зрости штрафи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ідеться про статтю 210 — за ухилення від військового обліку, та статтю 210-1 — за ухилення від мобілізації. До змін українці мали сплачувати кілька тисяч гривень штрафів за цими статтями. Однак за новими правилами розмір покарання у період воєнного стану — від 17 до 25,5 тис. грн.

Нагадуємо, у липні народний депутат Дмитро Наталуха повідомив кількість українців, які можуть стати мобілізаційним резервом, і пояснив, чому потрібне економічне бронювання. Після цього з'явилась заява Мінекономіки, у якій назвали кількість громадян, заброньованих від служби. 10 липня джерела ЗМІ оприлюднили наказ Кабміну зі списком міжнародних та громадських організацій, які отримали право захистити від призову 100% працівників.