Рекордные 12 тысяч: сколько штрафов за уклонение наложили ТЦК (инфографика)

Треть украинцев, которые получили штраф за уклонение от воинского учета, оплатили средства за свое правонарушение, свидетельствует инфографика. В июне 2024 года штрафы существенно выросли и есть уже почти 300 человек, которые их получили и не оплатили.

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Работники территориальных центров комплектования (ТЦК) штрафуют граждан, которые уклоняются от воинского учета, и по состоянию на июль 2024 года побили результаты 2023 года. В то же время темпы наказания несколько замедлились, в то время как весной военкомы установили рекорд — оштрафовали наибольшее количество нарушителей. О некоторых деталях наказания за правила воинского учета рассказали на портале электронных данных "Опендатабот".

Аналитики портала на основе данных из государственных реестров создали инфографику, на которой показали темпы наложения штрафов работниками военкомата. Данные касаются только правонарушений по воинскому учету и только тех, которые дошли до исполнительной службы (то есть не оплатили в установленный срок). Стоит отметить, что нет данных обо всех, на кого наложили штраф за уклонение. Также отсутствует информация о штрафах за уклонение от мобилизации.

Выяснилось, что с 1 января по 10 июля 2024 года в ТЦК появилось почти 12 тыс. должников, которые не отреагировали на постановления о нарушении закона. В то же время за весь 2023 год таких случаев было на 17% меньше — почти 10 тыс. шт.

Штрафы ТЦК — инфографика по постановлениям об уклонении от учета Фото: Опэндатабот

Из инфографики можно сделать несколько выводов:

в апреле 2024 ТЦК оформили наибольшее количество штрафов за все время войны, поскольку должников — более 2,4 тыс. Рекорд 2023 года — вдвое меньше и составил около 1,2 тыс;

в 2024 году количество украинцев, которых наказали за уклонение от учета и они за это не заплатили, достигло пика в апреле, а затем пошло на спад. В 2023 году пик пришелся на октябрь, а затем был спад.

Штрафы ТЦК — график с данными о наказанных украинцах с 2022 по 2024 гг. Фото: Фокус

На портале также показали, сколько штрафов исполнительная служба принудительно взыскала с наказанных граждан. На диаграмме видно, что в 2024 году почти треть украинцев оплатили необходимую сумму (4 236 чел.).

Штрафы ТЦК — диаграмма о должниках за 2024 год Фото: Опэндатабот

Отметим, ранее Фокус рассказывал о законе об усилении мобилизации, который в мае 2024 года подписал президент Владимир Зеленский. Согласно этому закону, с июня должны были существенно вырасти штрафы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о статье 210 — за уклонение от воинского учета, и статье 210-1 — за уклонение от мобилизации. До изменений украинцы должны были платить несколько тысяч гривен штрафов по этим статьям. Однако по новым правилам размер наказания в период военного положения — от 17 до 25,5 тыс. грн.

Напоминаем, в июле народный депутат Дмитрий Наталуха сообщил количество украинцев, которые могут стать мобилизационным резервом, и объяснил, почему нужно экономическое бронирование. После этого появилось заявление Минэкономики, в котором назвали количество граждан, забронированных от службы. 10 июля источники СМИ обнародовали приказ Кабмина со списком международных и общественных организаций, которые получили право защитить от призыва 100% работников.