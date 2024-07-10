Україні потрібно 128 винищувачів F-16: експерт пояснив, чому їх не передають

За словами військового експерта Давида Шарпа, літаки новітнього різновиду потрібні самим союзним країнам. А підготовка персоналу займає роки.

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Представники Данії та Нідерландів на саміті НАТО оголосили, що перші літаки F-16 уже на шляху до України. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту передавати Києву більше авіації. Але союзники поки що не наважуються постачати літаки. Про це в коментарі "24 Каналу" розповів військовий експерт Давид Шарп.

Він вважає, що позиція партнерів України пояснюється низкою причин. Літаки новітнього різновиду потрібні самим союзним країнам, до всього іншого, вони досить дорогі.

Для такої авіації потрібен відповідний персонал, а навчання триває довго порівняно з навчанням управління технікою.

Загальний час навчання пілота може зайняти роки, а українських пілотів, які можуть швидко перевчитися на F-16, лічені сотні. До того ж частина потрібна для захисту українського неба.

"Є таке правило в сучасних військово-повітряних силах, щоб літаків було значно менше, ніж пілотів", — пояснив він. Адже інакше літаки простоюватимуть.

За словами експерта, Україні потрібно вдвічі більше пілотів, ніж є зараз. Також важливий і персонал. Водночас курси для співробітників коротші, ніж для пілотів.

"Спочатку з цим, я впевнений, теж будуть проблеми об'єктивного характеру, — пояснив Шарп. — Це нові літаки, до яких потрібні нові підходи".

Він вважає, що передавати зараз Україні 128 літаків недоцільно.

Але якби рішення про передачу ухвалювали раніше, тоді процес підготовки та навчання розпочалися б раніше — і зараз би західні винищувачі захищали українське небо.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, Польща віддає Україні останні МіГ-29, але це не те, що потрібно Києву.

Також повідомлялося, що 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні почали передавати F-16, які вже в дорозі.