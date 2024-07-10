Десятки тисяч українців нелегально потрапили до Молдови, тікаючи від мобілізації, — ЗМІ

З березня 2023 року для українців у Модові запровадили тимчасовий механізм захисту, яким і користуються більшість ухилянтів. Крім того, українці користуються молдавським законодавством, яке робить винятки для тих, хто просить притулку у цій державі.

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Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ понад 23 тис. чоловіків віком від 18 до 59 років нелегально перетнули україно-молдовський кордон, втікаючи від мобілізації. Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

"Статистика, яку редакції Радіо Свобода надали прикордонна поліція та Генеральна інспекція з питань міграції, свідчить: з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року близько 23 500 українських чоловіків в’їхали нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску", — йдеться у статті.

Як повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, українські прикордонники щодня затримують десятки чоловіків, які намагаються втекти з України до країн Євросоюзу. Упійманим на батьківщини загрожує або штраф, або кримінальна відповідальність. А ось якщо громадянин перетнув кордон незаконно, але непомітно ні для української, ні для молдавської прикордонної служби, то вже у Молдові можна просити притулку.

Річ у тому, що стаття 362 Кримінального кодексу Молдови щодо незаконного перетину державного кордону не поширюється на іноземних громадян, які хочуть скористатися правом притулку у цій державі.

Прикордонники затримали десятьох ухилянтів у пшеничному полі Фото: ДПСУ

Як йдеться у матеріалі "Радіо Свобода", Молдова надає іноземцям чотири форми захисту:

статус біженця;

гуманітарний захист;

тимчасовий захист;

політичний притулок.

Крім того, починаючи з березня 2023 року, Генеральна інспекція з питань міграції Молдови запровадила тимчасовий механізм захисту – статус, яким можуть скористатися громадяни України на території цієї держави

"Офіційні дані, з якими ознайомилося Радіо Свобода, свідчать, що за рік і два місяці 12 764 українських чоловіки віком від 18 до 59 років – тобто більшість тих, хто в'їхав нелегально, – отримали саме такий статус тимчасового захисту", — йдеться у статті.

Журналісти уточнили, що кількість тих, хто звернувся по притулок, у десятки разів менша, порівняно з тими, хто має дозвіл на тимчасове проживання або має право на постійне проживання. Кілька десятків чоловіків користується гуманітарним захистом.

Водночас не всі чоловіки, які нелегально потрапляють на територію Молдови, залишаються там. Деякі з них прямують до Польщі та інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 9 липня видання "NV" повідомило, що українські ТЦК подали 400 тисяч повідомлень щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову.

4 липня українські прикордонники затримали одразу десятьох чоловіків призовного віку, які через пшеничне поле, ховаючись у високих паростках, намагались незаконно перетнути українсько-угорський кордон.