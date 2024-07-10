Десятки тысяч украинцев нелегально попали в Молдову, убегая от мобилизации, — СМИ

С марта 2023 года для украинцев в Модове ввели временный механизм защиты, которым и пользуются большинство уклонистов. Кроме того, украинцы пользуются молдавским законодательством, которое делает исключения для тех, кто просит убежища в этом государстве.

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С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск более 23 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 59 лет нелегально пересекли украино-молдавскую границу, убегая от мобилизации. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

"Статистика, которую редакции Радио Свобода предоставили пограничная полиция и Генеральная инспекция по вопросам миграции, свидетельствует: с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2024 года около 23 500 украинских мужчин въехали нелегально, то есть в обход пунктов пропуска", — говорится в статье.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, украинские пограничники ежедневно задерживают десятки мужчин, которые пытаются сбежать из Украины в страны Евросоюза. Пойманным на родине грозит либо штраф, либо уголовная ответственность. А вот если гражданин пересек границу незаконно, но незаметно ни для украинской, ни для молдавской пограничной службы, то уже в Молдове можно просить убежища.

Дело в том, что статья 362 Уголовного кодекса Молдовы относительно незаконного пересечения государственной границы не распространяется на иностранных граждан, которые хотят воспользоваться правом убежища в этом государстве.

Пограничники задержали десятерых уклонистов в пшеничном поле Фото: ГПСУ

Как говорится в материале "Радио Свобода", Молдова предоставляет иностранцам четыре формы защиты:

статус беженца;

гуманитарная защита;

временная защита;

политическое убежище.

Кроме того, начиная с марта 2023 года, Генеральная инспекция по вопросам миграции Молдовы ввела временный механизм защиты — статус, которым могут воспользоваться граждане Украины на территории этого государства

"Официальные данные, с которыми ознакомилось Радио Свобода, свидетельствуют, что за год и два месяца 12 764 украинских мужчины в возрасте от 18 до 59 лет — то есть большинство тех, кто въехал нелегально, — получили именно такой статус временной защиты", — говорится в статье.

Журналисты уточнили, что количество тех, кто обратился за убежищем, в десятки раз меньше, по сравнению с теми, кто имеет разрешение на временное проживание или имеет право на постоянное проживание. Несколько десятков мужчин пользуется гуманитарной защитой.

В то же время не все мужчины, которые нелегально попадают на территорию Молдовы, остаются там. Некоторые из них направляются в Польшу и другие страны Евросоюза.

Напомним, 9 июля издание "NV" сообщило, что украинские ТЦК подали 400 тысяч сообщений о розыске граждан, которые уклоняются от призыва.

4 июля украинские пограничники задержали сразу десять мужчин призывного возраста, которые через пшеничное поле, прячась в высоких ростках, пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу.