Десять уклонистов пытались прокрасться в Венгрию пшеничным полем (видео)

Каждый из мужчин заплатил "переправщикам" от 7 до 10 тысяч долларов. Двое из обнаруженных в поле уклонистов пытались убежать.

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Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали сразу десять мужчин призывного возраста, которые через пшеничное поле, прячась в высоких ростках, пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Каждый заплатил переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что двое из обнаруженных в поле уклонистов пытались убежать, но украинские пограничники их догнали.

"Задержанных теперь ждет административное наказание, а организаторов — уголовное", — отметили в ГПСУ.

По данным пограничников, трое из задержанных являются жителями Закарпатья, остальные — жители Полтавщины, Житомирщины, Винницкой области, Запорожья и городов Харьков, Киев и Днепр.

Напомним, 2 июля на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили 41-летнего жителя села Дюла на попытке незаконной подработки сразу на двух видах противоправной деятельности.

В этот же день генерал-майор запаса Сергей Кривонос сообщил, что российские войска активно вербуют украинских госслужащих в Сумской области с помощью развитой агентурной сети, связанной в прошлом с контрабандной деятельностью.