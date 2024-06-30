Украинские пограничники спасли котят в окопах под Вочанском (видео)

Военный с позывным "Шейк" нашел четверых котят в окопе и обустроил для них безопасное укрытие.

Related video

Украинские бойцы успевают не только уничтожать оккупантов, но и спасают животных. Так, пограничники нашли котят в окопах Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники бригады "Гарт" спасли четырех котят, найденных в окопах.

В сообщении указали, что маленьких котят нашел боец с позывным "Шейк" и создал для них уютное укрытие.

Пограничники спасли пушистиков в окопах возле Волчанска

Это произошло на Волчанском направлении в Харьковской области.

Что известно про случаи спасения животных

Напомним, что двое породистых лошадей почти год гарцевали в районе Авдеевки, чудом выжив после российских ударов по ферме, где их держали владельцы. Спасатели из "Белых ангелов" нашли животных и придумали сложный план, чтобы их эвакуировать. Животных выводили из Авдеевки в сопровождении российских артударов.

Также украинские пограничники в Харьковской области спасли изголодавшуюся и брошенную собаку. Ее даже назвали Полярной за окрас.

Кроме того, украинские патрульные чудом спасли бездомного кота. Так, украинский дворовый кот случайно отправился в путешествие по стране, которое закончилось для него хеппи-эндом.